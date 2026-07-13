Son Dakika | Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 25 gözaltı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki heyetin 25 Mart 2009'da hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturmada 17 yıl sonra 29 şüpheli hakkında operasyon düzenlendiğini, 25 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Dosyanın tüm yönleriyle aydınlatılması, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi amacıyla yargı makamları ile kolluk kuvvetlerinin koordinasyon içinde çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Gürlek, soruşturmanın 12 Haziran 2026 tarihinde Kahramanmaraş'tan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına devredildiğini hatırlattı.

30 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Gürlek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmalar sonucunda bu sabah operasyon başlatıldığını kaydetti.

Soruşturma kapsamında, "silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak" ile "tasarlayarak kasten adam öldürme" suçlarını işledikleri değerlendirilen 29 şüphelinin tespit edildiğini aktaran Gürlek, Ankara, İstanbul, İzmir, Balıkesir, Adana, Antalya, Çanakkale, Bursa, Isparta ve Afyonkarahisar'da 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiğini bildirdi.

Operasyonlarda 25 şüphelinin yakalandığını belirten Gürlek, 2 şüphelinin cezaevinde, 2 şüphelinin ise yurt dışında bulunduğunun tespit edildiğini, firari şüphelerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti.