Muhsin Yazıcıoğlu dosyasında Ankara şüphesi: Kayıtlı emanetler gönderilecek

Büyük Birlik Partisinin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin 2009'da düşen helikopterde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma dosyasında yeni bir gelişme yaşandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, yürüttüğü soruşturma dosyasını "yetkisizlik" kararı vererek Ankara'ya devretti. Soruşturma dosyasında yer alan tüm kayıtlı emanet eşyaların Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına nakledilmesine karar verilirken bazı şüphelilerin kaza tarihinde Ankara'da görev yaptığı bilgisi dikkatleri çekti.

MUHSİN YAZICIOĞLU DOSYASINDA ANKARA ŞÜPHESİ

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen "yetkisizlik" kararında, 25 Mart 2009'da Göksun ilçesi Karayakup sırtları mevkisinde düşen helikopterde hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu, Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya, gazeteci İsmail Güneş ve pilot Mustafa Kaya İstektepe'nin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmaya dair hukuki değerlendirmeler yer aldı.

Yapılan incelemelerde, soruşturma dosyasındaki bazı şüphelilerin olay tarihinde Ankara'da görev yaptıklarının tespit edildiği vurgulandı.

Şüphelilerin başkentteki görev konumları nedeniyle, soruşturma ve delil toplama faaliyetlerinin Ankara'da daha sağlıklı bir şekilde yürütülebileceği kanaatine varıldı.

KAYITLI EMANETLER GÖNDERİLECEK

Verilen karar doğrultusunda, mevcut soruşturma faaliyetlerinin bundan sonraki süreçte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmesi gerektiği ifade edildi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığının yer itibarıyla yetkisizliğine hükmedilen kararda, soruşturma evrakının gereğinin takdir ve ifası için Ankara'da kurulacak masaya gönderilmesine, ayrıca soruşturma dosyasında kayıtlı bulunan tüm emanet eşyaların da Ankara'ya ulaştırılmasına karar verildiği kaydedildi.

2009 yılında yaşanan helikopter kazasının ardından hukuki süreçte daha önce de yetki devirleri yaşanmıştı. Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin ana dosya, 2011 yılında Malatya özel yetkili Cumhuriyet Savcılığına gönderilmiş, 2014 yılında ise özel yetkili savcılıkların kapanmasıyla yeniden Kahramanmaraş'a iade edilmişti. Soruşturma, bundan böyle Ankara merkezli olarak derinleştirilecek. (AA)