Son dakika | MSB Silivri'deki gemi kazası için açıklama yaptı

MSB: (Marmara Denizi'ndeki gemi kazası) Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait 1 İHA, 1 fırkateyn, 2 gemi ve 1 hücumbot bölgeye gönderildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda, dün sabaha karşı İstanbul Silivri açıklarının 18 mil güneyinde meydana gelen kazada, Kocaeli’den Aliağa’ya giden Türk bayraklı ALSU isimli tanker ile İskenderun Limanı’ndan Karadeniz Ereğli’ye giden Tuğberk İmamoğlu isimli ticari geminin kazasına ilişkin olarak da bilgi verildi.

SİLİVRİ'DEKİ GEMİ KAZASI

Tuğberk İmamoğlu’nda bulunan 10 personelle irtibat kesildiği kazaya ilişkin olarka Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma derinleştirildi. ALSU gemisinde bulunan 10 kişiden aşçı dışında kalan 9 personel gözaltına alındı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca, olayda yer alan kişilerin kusur durumlarının tespit edilmesi için görevlendirilen bilirkişi heyetinin hazırlayacağı ön raporun ardından hangi şüphelilerin adliyeye sevk edileceği belirlenecek. Tuğberk İmamoğlu’nun kayıp 10 personelini arama çalışmaları bugün de sürerken, mürettebatın aileleri ve yakınlarının bekleyişi devam ediyor.

Soruşturma kapsamında dosyada Başsavcılık tarafından her 2 geminin armatör ve işletici şirketleri ile şirket yetkililerine ilişkin bilgilerin temin edildiği, olayın aydınlatılmasına yönelik kayıt, belge ve dijital verilerin ilgili şirketlerden alınması için gerekli talimatların verildiği bildirildi. ALSU gemisinin seyir, rota ve manevra bilgileri, köprüüstü ve makine kayıtları, VDR (Sefer Veri Kaydedicisi), ECDIS ve AIS/GPS verileri, jurnal ve manevra defterleri, sefer planı, mürettebat ve vardiya çizelgeleri, gemi ve klas sertifikaları, yük kayıtları ile fotoğraf ve video kayıtlarının da soruşturma kapsamında muhafaza altına alınması istendi.

İstanbul Bölge Liman Başkanlığı’ndan her iki gemiye ait sicil belgeleri, sertifikalar, klas belgeleri, liman devleti kontrol raporları ve idari tahkikat dosyası talep edildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden ise olaydan önceki 12 saati de kapsayacak şekilde gemilere ait VHF/telsiz haberleşmeleri, gemiler ile Gemi Trafik Hizmetleri (VTS) arasındaki telsiz görüşmeleri ile radar, rota, hareket ve manevra kayıtlarının gönderilmesi istendi.

Bakanlık, 30 Ağustos’ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşanan gemi kazasına ilişkin olarak da, "KKTC Girne’den Taşucu/Mersin’e seyir halinde bulunan yolcu gemisinin alabora olması sonucu meydana gelen elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımız ile Kıbrıs Türkü kardeşlerimize Allah’tan rahmet; kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır, kurtarılan vatandaşlarımıza ise geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Arama kurtarma çalışmalarına, Deniz Kuvvetlerimize ait TCG Işın ve TCG Alemdar dahil olmak üzere 7 gemi ve 11 hava aracı ile halihazırda destek sağlanmaktadır" açıklaması yaptı.