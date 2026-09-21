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Halk TV Türkiye Son dakika | Kurtlar Vadisi'ndeki 'Kozinoğlu' ifade verecek

Son dakika | Kurtlar Vadisi'ndeki 'Kozinoğlu' ifade verecek

Son dakika... Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Kazım Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyuncu Sedat Savtak bilgi sahibi sıfatı ile ifade verecek.

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Son dakika | Kurtlar Vadisi'ndeki 'Kozinoğlu' ifade verecek
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Eski MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümü sonrasında soruşturma genişletilmiş ve Kurtlar Vadisi Pusu dizisine uzanmıştı. Dizide Kazım Kaşifoğlu karakterinin Kozinoğlu'nu tasvir ettiği iddialarının ardından flaş bir gelişme yaşandı.

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OYUNCU SEDAT SAVTAK İFADE VERECEK

Sözcü'de yer alan habere göre dizide Kazım Kaşifoğlu karakterindeki oyuncu Sedat Savtak, bilgi sahibi sıfatı ile ifade verecek.

Son dakika | Kurtlar Vadisi'ndeki 'Kozinoğlu' ifade verecek - Resim : 2

"BİLMİYORDUM" DEMİŞTİ

Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Kaşif Kozinoğlu ile özdeşleştirilen Kaşifoğlu karakterini canlandırılan Oyuncu Sedat Savtak katıldığı yayında "Kozinoğlu olayını ben de duyduğumda ben de bir düşündüm. Kozinoğlu'nu oynadığımı bilmiyordum. Senaryo konusunda bilgim yok." ifadelerini kullanmıştı.

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SAVCILIK İNCELEME KARARI ALMIŞTI

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Kozinoğlu soruşturmasının arından "Kurtlar Vadisi Pusu" dizisi hakkında inceleme kararı almış, yoğun ihbarlar ve resmi tespitler doğrultusunda dizide örgütsel talimatlar verilip verilmediği ve yapımın "FETÖ" ile bir illiyet bağının bulunup bulunmadığı araştırılacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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