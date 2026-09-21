Kurtlar Vadisi'nin Ömer Babası sessizliğini bozdu: Şaşmaz kardeşlere demediğini bırakmadı

Uzun yıllar Devlet Tiyatrosu'nda oyunculuk, yönetmenlik yapan Emin Olcay, 'Kurtlar Vadisi' setinde yaşadıklarını Günaydın gazetesine anlattı.

Dizide Ali Candan'ın babası Ömer Candan karakterine hayat veren Olcay dizi setinde yaşananları ve senarist kardeşler Necati ve Raci Şaşmaz hakkında zehir zemberek konuştu.

Olcay, ilk bölümden itibaren rol aldığını ifade ederken senaryoda kendisine az yer verildiği için "Halk beni o anlattığım hikayelerden dolayı seviyordu. Konseptin dışında bir karakterdi 'Ömer Baba'" diyerek iki sezon ayrılmaya çalıştığını söyledi.

"İYİ DÜRÜST ADAMLAR DEĞİLLER"

12 yıl boyunca dizide birlikte rol aldığı ve dizinin senaristi olan Necati Şaşmaz'ın kendisine oyunculuk öğretmeye çalıştığını söyleyen Emin Olcay Şaşmaz kardeşler için "Ne babaları ne de dedeleri gibi insan değiller. İyi, dürüst, düzgün adamlar değiller" dedi. Olcay konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Ben 12 sene rol aldım. Bölüm başı piyasaya göre çok düşük ücretlere çalıştım. Benim tiyatrodan öğrencilerim de orada oynuyordu. Onlara benden çok veriyorlardı. Beni ikinci sınıf insan gibi görüyorlardı herhalde. Ben hayatımı oyunculuğa adamış bir insanım. Devlet tiyatrosunda yıllarca çalıştım. Düşünün, Necati bana rol tarif ediyordu, böyle oyna diye. Oyunculuğa da bu diziyle başlamış bir insan Necati. Yani beni yıllarca onun direk gibi oynamasına katlanmışım. Egosu o kadar yüksek ki farkında değildi."

"FETÖ SORUŞTURMASINI DOĞRU BULUYORUM"

Olcay, dizi hakkında açılan FETÖ soruşturmasını doğru bulduğunu söyleyerek "Eğer yanlış şeyler yaptılarsa cezalarını çeksinler, yanlış yapmadılarsa da bu durumdan aklanır çıkarlar. Umarım, bundan sonraki yaşamlarında ak pak olurlar çünkü bunlar genç insanlar önlerinde yaşayacakları günler var" ifadelerini kullandı.

OSMAN SINAV KURTLAR VADİSİ'Nİ NEDEN BIRAKTI?

Osman Sınav'ın diziyi bırakmasını 'hayatın olağan akışına aykırıydı' diyerek anlaşılmadığını söyleyen Olcay, "Osman hem Kurtlar Vadisi'ni hem de Ekmek Teknesi'ni Raci'lere bilabedel bıraktı" dedi.

Seslendirme için gece saatinde şirkete gittiği bir gün için etrafta 'bir takım tipler' dediği kalabalıktan bahseden Olcay, Sınav'a bunlar kim diye sorduğunda "Abi bu işte mafyanın ombudsmanı. Herkesin arasını bulur. Onunla konuşmadan hiçbir şey yapmazlar" cevabını aldığını söyledi. Osman Sınav'ın belinde silah taşıdığını ifade etti.

SINAV'DAN SONRA SENARYO DEĞİŞTİ

Osman Sınav'ın diziden ayrılması ile senaryonun akışında bozulmalar olduğunu söyleyen Ömer Baba, uyarılarını Raci Şaşmaz'a iletmesine rağmen 'yüksek egolu' olarak nitelendirerek kendisini duyuramadığını dile getirdi. Olcay şu ifadeleri kullandı:

"Yani Yeşil'in diziye girmesine ne gerek vardı ya? Yeşil niye girdi? Sonra Cumhurbaşkanı niye girdi senaryoya? Bunlar niçin girdi? Ve anlamadığımız şeyler vardı. Bir de Harp Okulu'nda her sene sahneye konulan oyunları dört sene ben yönettim. Bu her sene en az üç ayımın Harp Okulu'nda geçmesi demektir. Ergenekon döneminde bazı öğrencilerime FETÖ'nün nasıl tuzak kurduğunu, neler yaptığını duyuyordum. Bundan dolayı da dizideki bu dönüşüm beni çok rahatsız ediyordu. Uyarsam da Raciler burunlarından kıl aldırmadıkları için dinlemezlerdi. Egoları çok yüksekti. Zaten diziden çıkmak istiyordum ama beni bırakmamak için sürekli sözler veriliyordu. Ama verdikleri sözleri hiçbir zaman tutmadılar... Dizi de Osman sonrası, James Bond filmi seyreder gibi hale gelmişti yani. İngiliz ajanları tiplemeleri, KGB tiplemeleri, FBI tiplemeleri, dizinin içine girip girip çıkıyorlardı. Böylesi yakışmıyordu bizim ülkemize... "

"BENİ ÜÇ KURUŞA OYNATTI"

Emin Olcay kendisine çok düşük ücretler verildiğini söyleyerek "Mobbinge maruz kaldım. Beni üç kuruşa oynattı. Benim kimsenin aldığı parada gözüm yok ama Raci'ler beni geçiştiriyorlardı. Beni aptal yerine koyuyorlardı. Büyük saygısızlık." dedi.