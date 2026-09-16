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Halk TV Türkiye Son Dakika | Kurtlar Vadisi Pusu hakkında FETÖ incelemesi

Son Dakika | Kurtlar Vadisi Pusu hakkında FETÖ incelemesi

Son dakika haberi... Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında "Kurtlar Vadisi Pusu" dizisine inceleme başlattı.

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Son Dakika | Kurtlar Vadisi Pusu hakkında FETÖ incelemesi
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MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde şüpheli şekilde hayatını kaybetmesinin ardından adli makamlar tarafından yürütülen soruşturma derinleşti. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, ekranların fenomen yapımlarından "Kurtlar Vadisi Pusu" dizisi hakkında inceleme kararı aldı.

Sabah'ın haberine göre, yoğun ihbarlar ve resmi tespitler doğrultusunda dizide örgütsel talimatlar verilip verilmediği ve yapımın "FETÖ" ile bir illiyet bağının bulunup bulunmadığı araştırılacak.

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ŞÜPHELİ SAHNELER VE "FG" PLAKA DETAYI

Soruşturma dosyasında yer alan iddialara göre, dizide "Kazım Kaşifoğlu" adıyla yer alan karakterin "vatan haini" gösterilerek hedef alınması ve öldürülmesi dikkat çekti. Ayrıca sahnelerde kullanılan araçlarda "FG" harf grubunu taşıyan plakaların yer alması, yapımın FETÖ'nün algı ve propaganda stratejileriyle örtüştüğü iddialarını gündeme taşıdı.

Gelen şikayetler üzerine savcılık, dizinin söz konusu bölümlerinin teknik ve içerik olarak incelenmesine hükmetti.

Gelişmelerin ardından dizinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrılmıştı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Kaşif Kozinoğlu Dizi Soruşturma
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