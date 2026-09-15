Raci Şaşmaz Kurtlar Vadisi'ndeki Erdoğan yazılı mezar taşı sorusuna yanıt verdi

Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmesine ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında, Kurtlar Vadisi dizisinin senaristlerinden Raci Şaşmaz "bilgi sahibi" sıfatıyla ifade verdi. Şaşmaz’a ifadesinde, dizideki bir mezarlık sahnesinde kullanılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ailesine yönelik gizli mesaj içerdiği öne sürülen mezar taşı da soruldu. Şaşmaz "Hatırlamam mümkün değil" dedi.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye gelen Şaşmaz'ın verdiği ifade ortaya çıktı. Şaşmaz, yıllarca senaristliğini yaptığı Kurtlar Vadisi üzerinden Kozinoğlu'nun ölümüyle ilişkilendirilen çeşitli iddialara yanıt verdi.

Şaşmaz, Kurtlar Vadisi'nin yayınlandığı dönemde büyük yankı uyandıran bir yapım olduğunu belirterek, dizinin itibarsızlaştırılmak istendiğini savundu. Dizinin şiddet içerdiği ve senaryolarında bazı kişi veya kurumlardan bilgi ve belge kullanıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyen Şaşmaz, "Legal ya da illegal hiçbir güç ya da suç odağıyla irtibatımız yoktur, olmamıştır" dedi.

Senarist, dizinin çalışma yöntemini ise "Kurtlar Vadisi toplumun fotoğrafını çeker ve açık kaynaklardan yararlanarak bunları drama gücüyle izleyicinin anlayabileceği bir formata getirip kamuoyuna arz eder" sözleriyle anlattı.

"KAŞİFOĞLU KARAKTERİ TAMAMEN KURGU"

Hürriyet'in haberine göre Şaşmaz, dizide Kaşif Kozinoğlu ile ilişkilendirilen "Kaşifoğlu" karakterine yönelik iddialara da açıklık getirdi. Karakterin istihbarat teşkilatı içerisindeki çatışmaları konu alan kurmaca bir yapı olduğunu belirten Şaşmaz, karakterin hikayesinin ölümünün ardından tamamlandığını ifade etti.

Kaşif Kozinoğlu'nun gerçek hayattaki ölümünün dizideki olaylarla bağlantılı olduğuna yönelik iddiaları reddeden Şaşmaz, bir kişinin ölümünün önceden bilinmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Şaşmaz, "Birinin ölümünü önceden bilme ihtimalimiz yoktur" ifadelerini kullandı.

Dizinin senaryosuna eski istihbaratçı Ali Fuat Yılmazer'in müdahale ettiği yönündeki iddiaları da reddeden Şaşmaz, Yılmazer'i tanımadığını ve aralarında herhangi bir ilişki bulunmadığını belirtti.

ERDOĞAN VE AİLESİYLE İLGİLİ "MEZAR TAŞI" İDDİASINA YANIT

Şaşmaz'ın ifadesinde, dizide kullanılan bir mezar taşının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine yönelik gizli bir mesaj içerdiği iddiası da gündeme geldi.

Bu iddiayı kesin bir dille reddeden Şaşmaz, böyle bir mesaj verme düşüncesinin kendilerinin değerleriyle bağdaşmayacağını söyledi. Aradan uzun yıllar geçtiğine dikkat çeken Şaşmaz, çekimler sırasında kullanılan mezar taşının gerçek mi yoksa prodüksiyon ekibi tarafından hazırlanmış mı olduğunu hatırlamadığını belirtti.

Şaşmaz bu konuda, "Hatırlamam mümkün değil" dedi.

Şaşmaz ayrıca mezarlık çekimlerinde gerçek mezar taşlarının kapatılmasının o dönemde yaygın bir uygulama olmadığını, söz konusu taşın gerçek olabileceği gibi yapım ekibi tarafından hazırlanmış sahte bir mezar taşı da olabileceğini ifade etti.

"KİMSENİN MÜDAHALESİ OLMAMIŞTIR"

İfadesinde Hasan Atilla Uğur'a ilişkin iddialara da değinen Şaşmaz, Uğur'un Kurtlar Vadisi senaryosuna müdahale ettiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Şaşmaz, Uğur'la tanışıklığının Osman Sınav üzerinden gerçekleştiğini belirterek, aralarında herhangi bir profesyonel çalışma ilişkisi bulunmadığını kaydetti.

Senaryo sürecine ilişkin ise Şaşmaz, "Bizim senaryomuza kimsenin müdahalesi olmamıştır" dedi.

Osman Sınav'ın zaman zaman senaryoya ilişkin fikir ve tavsiyelerde bulunmak istediğini anlatan Şaşmaz, bunları kabul etmediğini ve yaşanan sürecin ardından Sınav'ın diziden ayrıldığını aktardı.

"FETÖ'CÜ TERÖRİSTLERLE BİRLİKTE ANILMAYI ZUL SAYARIM"

Şaşmaz, Kurtlar Vadisi'nin sosyal medya ve YouTube hesapları üzerinden yapılan bazı paylaşımlarla ilgili iddiaların da kendisiyle bağlantılı olmadığını söyledi.

"Kurtlar Vadisi Gladio" ve "Kurtlar Vadisi Filistin" filmlerinin FETÖ yapılanmasına karşı içerikleri nedeniyle örgüt tarafından tepkiyle karşılandığını savunan Şaşmaz, 15 Temmuz gecesi yaşadıklarına da değindi.

Şaşmaz, 15 Temmuz gecesi Çengelköy'de FETÖ mensuplarıyla çatıştığını, Silivri'deki davalara müdahil olarak katıldığını ve bazı sanıkları teşhis ettiğini belirterek, "Bu FETÖ'cü teröristlerle birlikte anılmayı zul sayarım" ifadelerini kullandı.