Kaşif Kozinoğlu’nun mezarından dikkat çeken bulgular çıktı: Ceset bütünlüğü bozulmamış

Silivri Cezaevi'nde 2011 yılında hayatını kaybeden eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada kritik aşamaya geçildi. Kozinoğlu'nun kesin ölüm sebebinin belirlenmesi ve ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesi bulunup bulunmadığının araştırılması amacıyla gerçekleştirilen fethi kabir işlemi tamamlandı.

Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından ekiplerin elde ettiği bulgular, cenaze aracıyla incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

CESET BÜTÜNLÜĞÜ BOZULMAMIŞ!

Fethi kabir işlemi sonrasında yapılan ilk incelemelerde dikkat çeken bulgular ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre Kozinoğlu'nun ceset bütünlüğünün bozulmadığı ve yumuşak dokuların bulunduğu belirtildi.

Kemiklerin yanı sıra bozulmadığı tespit edilen dokulardan da inceleme yapılmak üzere örnekler alındı. Ayrıca kefenin de çürümediği bilgisi paylaşıldı.

Kozinoğlu'nun ölümü o dönem "akut koroner yetmezlik” olarak kayıtlara geçmiş ancak ailesi ve kamuoyunda ölüm nedenine ilişkin çeşitli soru işaretleri oluşmuştu. Alınan örneklerin Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak ayrıntılı incelemelerde değerlendirilmesi bekleniyor.