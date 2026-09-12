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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gelişme: Olay yeri inceleme ekibi fethi kabir için mezarlıkta

Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir adım atıldı. Kaşif Kozinoğlu’nun mezarı açılıyor.

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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gelişme: Olay yeri inceleme ekibi fethi kabir için mezarlıkta
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İstanbul'da 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybeden eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı açılıyor.

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gelişme: Olay yeri inceleme ekibi fethi kabir için mezarlıkta - Resim : 1

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Kozinoğlu'nun defnedildiği Ümraniye Mezarlığı'na olay yeri inceleme ekipleri geldi.

Kozinoğlu'nun ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi ve olayda üçüncü kişilerin müdahalesi bulunup bulunmadığının ortaya çıkarılması amacıyla yapılması planlanan işlemler kapsamında mezardan çeşitli örnekler alınması bekleniyor.

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HEYETTE ADLİ TIP UZMANLARI DA BULUNUYOR

Habertürk'e göre mezarlıkta gerçekleştirilecek çalışmada görev alacak heyetin 3 adli tıp uzmanı, 1 kimyager ve 1 otopsi teknikerinden oluştuğu öğrenildi.

Heyetin inceleme kapsamında cenazeden kemik örneklerinin yanı sıra mezar toprağından da numune alacağı bildirildi. Alınacak örneklerin yapılacak incelemeler açısından önem taşıdığı değerlendiriliyor.

FETHİ KABİR İŞLEMİ ERTELENMİŞTİ

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında fethi kabir işlemi yapılmasını talep etmişti.

Kozinoğlu'nun kesin ölüm sebebinin belirlenmesi ve ölümünde herhangi bir üçüncü kişinin müdahalesi olup olmadığının araştırılması amacıyla işlemin 11 Eylül Cuma günü gerçekleştirilmesinin planlandığı öğrenilmişti. Ancak fethi kabir işlemi ertelendi.

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1 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturmanın önceki aşamasında 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 7'si hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

Başsavcılığın soruşturması, Kozinoğlu'nun 2011'de cezaevindeki ölümünün tüm yönleriyle yeniden incelenmesi ve ölümün kesin nedeninin ortaya çıkarılması amacıyla devam ediyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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