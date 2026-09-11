Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gazeteci Günday’ın ifadesi ortaya çıktı! Gözaltı süresinin uzatılmasına itiraz

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmesine ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada gözaltına alınan gazeteci Selahattin Günday'ın ifadesi ortaya çıktı. Günday ile birlikte gözaltına alınan kameraman İdris Tiftikçi'nin de kolluk ifadesinin tamamlandığı bildirildi.

Gelişmeyi Günday ve Tiftikçi'nin avukatı Hüseyin Ersöz duyurdu. Ersöz, yaptığı açıklamada iki gazetecinin kolluk ifadelerinin tamamlandığını belirterek, gözaltı süresinin bir gün daha uzatılması kararına itiraz ettiklerini söyledi.

Ersöz, aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 112 sağlık personelinin ifadelerinin tamamlanmasının ardından soruşturma savcısının değerlendirme yapmasını beklediklerini aktardı. Avukat, gazetecilerin savunmaları karşısında özgürlüklerinin kısıtlanmaya devam etmesinin hukuken izah edilemeyeceğini ifade etti.

GÜNDAY İFADESİNDE NE ANLATTI?

İfadesine ulaşılan Selahattin Günday, 2011 yılında yürütülen Oda TV soruşturması sırasında Kozinoğlu'nun Beşiktaş'taki Özel Yetkili Adliye'ye geliş sürecini anlattı.

Notbir'deki habere göre, o dönemde adliye önünde gazetecilik yaptığını belirten Günday, Kozinoğlu'nun adliyeye getirileceği bilgisinin basında yer aldığını ancak geliş saatinin net olarak bilinmediğini söyledi. Bu nedenle 50'den fazla gazetecinin protokol kapısında beklediğini aktardı.

Günday, kameraman İdris Tiftikçi ile birlikte Kozinoğlu'nun eşkalini bilmediklerini, adliyeye gelen araçlardan inen kişileri görüntülemelerine rağmen kendisini ilk etapta teşhis edemediklerini ifade etti.

Daha sonra adliyenin arka kapısında hareketlilik yaşandığını belirten Günday, bazı gazetecilerden iki kişinin savcıyla görüşmek amacıyla adliyeye geldiğini öğrendiklerini anlattı. Kozinoğlu'nun gazeteciler tarafından fark edilmesinin ardından araca binerek bölgeden uzaklaştığını, yaklaşık 10-15 dakika sonra yeniden adliyeye geldiğini ve bu kez protokol kapısından giriş yaptığını söyledi.

Günday, bu anların kameraman Tiftikçi tarafından kayda alındığını belirtti.

KOZİNOĞLU'NUN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ HABER SÜRECİNİ DE ANLATTI

Günday ifadesinde, Kozinoğlu'nun Silivri Cezaevi'ndeki ölümünün ardından yaşanan haber sürecine de değindi.

İlk haberlerde ölümün kalp krizi ve doğal nedenlerle gerçekleştiğinin aktarıldığını belirten Günday, Kozinoğlu'nun avukatı Hüseyin Derin Yarsuvat ile yaptığı görüşmenin ardından ölümün şüpheli olabileceğine ilişkin iddiaları haberleştirdiğini söyledi.

Günday, Kozinoğlu'nun ölümünün şüpheli olabileceğini basına taşıyan ilk gazeteci olduğunu ifade etti.

Dönemin Ergenekon soruşturması savcılarından Fikret Seçen ile herhangi bir kişisel diyaloğunun bulunmadığını da belirten Günday, 2011 yılının kasım ve aralık aylarına ait 12 sayfalık haber dokümanını ifadesine ekledi. Günday, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Avukat Hüseyin Ersöz ise soruşturmadaki son duruma ilişkin açıklamasında, "Savunmaları karşısında 2 gazetecinin özgürlüğünün kısıtlanmaya devam etmesinin hukuken bir izahı olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.