Bir komedyen daha hakim karşısındaydı: Tuba Ulu Kanuni şakası için hapis yatabilir!

3 yıla kadar hapis cezası talep edilen komedyen Tuba Ulu, Kanuni Sultan Süleyman hakkında yaptığı şaka nedeniyle bugün hakim karşısına çıktı. Duruşmada savcı, Ulu'nun "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti ise davayı 14 Temmuz'a erteledi.

Kanuni Sultan Süleyman hakkında yaptığı şaka nedeniyle hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla dava açılan komedyen Tuba Ulu’nun ikinci duruşması İstanbul 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

MLSA Dava Takip'in haberine göre, duruşmaya katılan Tuba Ulu kimseyi incitmek ya da kimsenin değerlerini aşağılamak gibi bir kastının olmadığını söyleyerek beraatini talep etti.

DURUŞMA 14 TEMMUZ'A ERTELENDİ

Savcı ise Ulu'nun “halkı kin ve düşmanlığa tahrik”ten cezalandırılmasını talep etti. Tuba Ulu ve avukatları, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi.

Hakim, savunma için süre vererek duruşmayı 14 Temmuz saat 11.00’e erteledi.