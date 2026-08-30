Son Dakika | KKTC'de 3 günlük yas ilan edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında meydana gelen gemi faciasının ardından ülke genelinde 3 günlük yas ilan edildi.

GİRNE AÇIKLARINDA CAN PAZARI

KKTC'nin Girne kentinden Mersin'e doğru yola çıkan ve içerisinde 267 kişinin bulunduğu yolcu gemisi, kalkıştan yaklaşık 35 dakika sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle battı. Dehşet veren olayda en az 8 kişi hayatını kaybetti.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, gemideki 249 kişiye ulaşıldığını belirtirken kaybolan 18 yolcuyu arama-kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü bildirdi.

KAPTAN TUTUKLANDI

Faciaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında kaptanın da bulunduğu 8 personel gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen gemi kaptanının tutuklandığı öğrenildi.

3 GÜNLÜK YAS VE ETKİNLİK İPTALLERİ

Facianın ardından KKTC genelinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri iptal edilirken ülke genelinde 3 günlük yas ilan edildi.