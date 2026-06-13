Son Dakika | Japonya'dan Almanya'ya uzanan dev operasyon! Hepsi Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanlığı, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan 90 kişinin yakalanarak Türkiye’ye iade edildiğini açıkladı. Japonya'dan Kırgızistan'a Almanya'da Belarus'a kadar çok sayıda suçlu Türkiye'ye getirildi.

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, "Uluslararası ve ulusal düzeyde aranan 90 suçlu yakalanarak ülkemize iade edildi." denildi.

Operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütüldü. Çalışmalara Adalet Bakanlığı görevlileri ile KOM, İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Siber, Asayiş ve TEM birimleri de katıldı.

Yurt dışındaki kolluk birimleriyle kurulan iş birliği sonucu, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 42 kişi ile ulusal seviyede aranan 48 kişi yakalandı. Toplam 90 kişinin Türkiye’ye iadesi sağlandı.

Şüphelilerin Gürcistan, Almanya, Bulgaristan, Yunanistan, Hollanda, KKTC, Avusturya, Belarus, İngiltere, İtalya, Kırgızistan, Kuzey Makedonya, Moldova, Tayland, Ukrayna ve Japonya’da yakalandığı bildirildi.

En fazla iade Gürcistan’dan yapıldı. Gürcistan’da 58, Almanya’da 12, Bulgaristan ve Yunanistan’da 3’er, Hollanda ve KKTC’de ise 2’şer kişi yakalandı.

Yakalanan kişilerin dolandırıcılık, uyuşturucu ticareti, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, hırsızlık, resmi belgede sahtecilik, yağma, çocuğun cinsel istismarı, kara para aklama, göçmen kaçakçılığı, yasa dışı bahis ve silahlı terör örgütüne üyelik gibi suçlardan arandıkları belirtildi.

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, operasyonda görev alan polis birimleri, ilgili başkanlıklar ve Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür edildi.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

"Uluslararası ve ulusal düzeyde aranan 90 suçlu yakalanarak ülkemize iade edildi."

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri ile KOM, İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları; Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıklarının koordineli çalışmaları sonucunda; yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahıslara yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle kurulan etkin iş birliği neticesinde; kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 42 ve ulusal seviyede aranan 48 olmak üzere toplam 90 suçlu ülkemize geri getirildi.

Bu kapsamda, Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan S.D., K.A., A.A., U.A., K.G., B.K., S.C., B.F., U.Y., M.Ç., M.A., Ş.Ş., L.P., C.K., A.S., O.A., A.A.K., A.A.M., S.G., M.F., A.D., M.Ö., B.K., M.M., N.I., R.A., T.E.O., A.Ç., S.Ö., M.O., N.Ç., N.D., R.B., O.G.., İ.Ç., C.Y., H.R., U.A., M.T., B.T., E.L., N.I. ile ulusal seviyede aranan G.Y., V.A., M.T., A.D., C.T., C.Ç., N.O., A.E., A.M.G., K.K., Y.A., A.Y., B.H.Ö., M.E.Ö., A.Ö., F.G., U.A., H.G., H.Ş., M.A., S.Ç., H.K., M.Ş.S., G.P., O.Ç., Y.K., E.Ş., C.A., B.B., Y.Y., H.H.Ö., E.Ç., M.A.D., B.M., B.C., O.T., B.S., H.I., M.E., H.S., M.A., E.D., M.K., B.B., A.O., İ.E., Y.E. ve F.G. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

Gürcistan (58), Almanya (12), Bulgaristan (3), Yunanistan (3), Hollanda (2), KKTC (2), Avusturya, Belarus, İngiltere, İtalya, Kırgızistan, Kuzey Makedonya, Moldova, Tayland, Ukrayna ve Japonya'da yakalanan şahısların; dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, uyuşturucu madde kullanma ve ticareti, kasten öldürmeye teşebbüs, hırsızlık, resmi belgede sahtecilik, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten öldürme, çocuğun cinsel istismarı, yağma, silahla tehdit, kamu malına zarar verme, konut dokunulmazlığını ihlal etme, kasten yaralama, tasarlayarak öldürme, nitelikli cinsel saldırı, ruhsatsız silah bulundurma, hükümlü veya tutuklunun kaçması, kara para aklama, futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet, askeri ceza kanununa muhalefet, vergi usul kanununa muhalefet, göçmen kaçakçılığı yapma, kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama, hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma, silahlı terör örgütüne üye olma suçlarından arandıkları belirlendi.

Kahraman Polislerimizi, Başkanlıklarımızı, Daire Başkanlıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.