Son Dakika | İstanbul'un göbeğinde daha önce boşaltılan 4 katlı bina çöktü

İstanbul Bahçelievler'de 4 katlı binada çökme meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çöken binanın daha önce boşaltıldığı aktarıldı.

İSTANBUL'UN GÖBEĞİNDE 4 KATLI APARTMAN ÇÖKTÜ

Kentsel dönüşümün devam ettiği Bahçelievler Kocasinan Mahallesi'nde akşam saatlerinde 4 katlı bir binada çökme meydana geldi.

EKİPLER GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Büyük bir gürültüyle durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevrede büyük paniğe neden olan olayın meydana geldiği adrese yönlendirilen ekiplerce çevrede güvenlik önlemi alındı.

"KOLONLAR PATLAYINCA TAHLİYE EDİLDİ"

Dün gece sesler gelmesi üzerine evi boşaltıp yakınının yanına giden bina sakini Doğan Üçüncüoğlu, "Dün akşam saat 12.30 sıralarında binada gürültü oldu. Ben deprem oluyor sandım. Balkondan dışarı baktım, bişey göremedim. Tekrar yattıktan 10 dakika sonra yeniden patlama sesi geldi. Bizim evin çelik kapısı sıkıştı, evden zor çıktık. Binayı boşalttıktan sonra ekipler geldi. Altta 5 kolonun patladığını söyleyip tahliye ettirdiler. Bugün de girip biraz eşyalarımızı almak istedik. Belediye ekipleri riskli gözüktüğü için izin vermedi." dedi. (AA-DHA)