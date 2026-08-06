Son dakika | İstanbul'da 4 ilçeyi Teksas'a çeviren çeteye operasyon: El bombalarıyla yakalandılar

Yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyonlar sürmeye devam ediyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada:

• 20.07.2026 tarihinde Esenler ilçesinde bir şahsa yönelik kasten öldürmeye teşebbüs,

• 22.07.2026 tarihinde Beşiktaş ilçesinde faaliyet gösteren bir oto galerisine yönelik kundaklama,

• 29.07.2026 tarihinde Sarıyer ilçesinde faaliyet gösteren bir restoranta yönelik kundaklama,

• 02.08.2026 tarihinde de Kağıthane ilçesinde faaliyet gösteren bir oto galerisine kurşunlama,

olaylarının ardından 1'i çocuk olmak üzere 12 kişi; 2 ruhsatsız silah, 1 el bombası ve 2 çelik yelekle yakalandı.

Başsavcılık konu hakkında açıklama yaptı. Açıklama şu şekilde oldu:

BASIN AÇIKLAMASI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yeni nesil suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, Ay Grubu olarak anılan silahlı suç örgütü üyelerinin;

• 20.07.2026 tarihinde Esenler ilçesinde bir şahsa yönelik kasten öldürmeye teşebbüs,

• 22.07.2026 tarihinde Beşiktaş ilçesinde faaliyet gösteren bir oto galerisine yönelik kundaklama,

• 29.07.2026 tarihinde Sarıyer ilçesinde faaliyet gösteren bir restoranta yönelik kundaklama,

• 02.08.2026 tarihinde de Kağıthane ilçesinde faaliyet gösteren bir oto galerisine kurşunlama,

şeklinde nitelikli mala zarar verme eylemleri gerçekleştirdiği anlaşılmakla,

11 şüpheli ve 1 suça sürüklenen çocuk olmak üzere 12 şahıs Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce gözaltına alınmış olup, farklı adreslerde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız silah, 1 adet el bombası ve 2 adet çelik yelek ele geçirilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.