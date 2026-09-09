Son Dakika | İmamoğlu'nun yargılandığı Tuzla davası Silivri'ye alındı! Yarı yoldan cezaevine döndürülmüştü

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davada duruşma yeri değişti. Mahkeme, duruşmanın Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü içerisinde bulunan 6 No'lu duruşma salonunda yapılmasına hükmetti.

Mahkemenin dosya üzerinden verdiği kararda, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünün daha önce İmamoğlu'nun güvenlik riski ve belirtilen gerekçeler nedeniyle hazır edilemeyeceğini bildirdiği kaydedildi.

Bunun üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazıldığı, gelen cevapta ise Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü içerisindeki 6 No'lu duruşma salonunun belirlenen gün ve saatte kullanılabileceğinin bildirildiği belirtildi.

Mahkeme, önceki ara kararından vazgeçerek duruşmanın cezaevi kampüsündeki 6 No'lu salonda yapılmasına karar verdi.

Kararda, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Müdürlüğüne İmamoğlu'nun duruşma günü ve saatinde salonda hazır edilmesi için müzekkere yazılması da yer aldı.

İmamoğlu, 11 Eylül 2026 Cuma günü saat 10.00'da Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü içerisindeki 6 No'lu duruşma salonunda hakim karşısına çıkacak.

Mahkeme ayrıca duruşma zaptının taraf vekillerine, ceza infaz kurumunda bulunan İmamoğlu'na ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine hükmetti.

NE OLMUŞTU?

2023 yılında bir törende Yazıcı'ya yönelik sözleri nedeniyle hakkında dava açılan İmamoğlu, yargılama sonucunda iki kez beraat etti. Ancak istinaf mahkemesinin usulsüzlük gerekçesiyle kararı bozmasının ardından dosya yeniden görülmeye başlandı.

İmamoğlu'nun davanın yeniden görülmesi kapsamında 5 Haziran sabahı Silivri'den duruşmaya götürülmesi planlanmıştı. Ancak nakil sırasında aracın arızalandığı gerekçesiyle İmamoğlu yeniden cezaevine götürüldü.

O dönem duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılan İmamoğlu, nakil sırasında yaşananlara tepki göstermişti. Araç arızalıysa neden geri dönüldüğünü sorgulayan İmamoğlu, yaşananları "tarihi bir zulüm" ve "işkence" olarak nitelendirmişti. Ayrıca yolculuk sırasında lavabo ihtiyacının dahi karşılanmadığını söylemişti.

İstanbul Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi, daha önceki ara kararında İmamoğlu'nun bir sonraki duruşmada mahkemenin bulunduğu adliyede hazır edilmesini kararlaştırmış ve duruşmayı 11 Eylül 2026 tarihine bırakmıştı.