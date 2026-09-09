İBB davasında gerilim! "Ekrem İmamoğlu bacak bacak üstüne atıyor" diyen avukat AKP üyesi çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik davanın dünkü duruşmasında, itirafçı Eyüp Subaşı'nın savunması ve sorgusu yapıldı. Subaşı'nın avukatlarının savunmasına geçilmeden önce Ekrem İmamoğlu'nun avukatlarından Tora Pekin, Subaşı'ya etkin pişmanlık sürecine ilişkin çeşitli sorular yöneltti.

Sorular sırasında mahkeme heyeti başkanı, bazı soruların davaya katkı sağlamayacağı gerekçesiyle itirazda bulundu. Bu sırada Subaşı'nın avukatlarından Oğuzhan İlhan ayağa kalkarak Pekin'e yönelik tepki gösterdi.

İlhan'ın Pekin'e bağırarak, "Usule aykırılık arıyorsanız, Ekrem İmamoğlu duruşmayı bacak bacak üstüne atarak izliyor" dediği aktarıldı.

İlhan'ın sözleri duruşma salonunda gerginliğe neden oldu. Cumhuriyet'ten Engin Deniz İpek'in haberine göre Bazı avukatlar ve izleyici bölümünde bulunan aile yakınları İlhan'a tepki gösterdi. Salonda bazı avukatlar İlhan'a "Sana mı soracak?" şeklinde karşılık verdi.

AKP BAĞLANTISI GÜNDEME GELDİ

Duruşmada İmamoğlu'nu ve avukatını hedef alan sözleriyle gündeme gelen Oğuzhan İlhan'ın siyasi bağlantıları da tartışma konusu oldu.

İlhan'ın AKP Eyüpsultan İlçe Teşkilatı üyesi olduğu ortaya çıktı. Sosyal medya hesaplarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a ait paylaşımlar yaptığı, ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin AKP'li bazı meclis üyeleriyle fotoğraflarının bulunduğu görüldü.

İstanbul 2 No'lu Barosu'nun kurucu üyeleri arasında yer aldığı belirtilen İlhan'ın, daha önce yandaş gazeteci Cem Küçük'ün de avukatlığını yaptığı öğrenildi.