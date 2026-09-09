Ekrem İmamoğlu'ndan Selçuk Mızraklı'ya "geçmiş olsun" mesajı

Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Selçuk Mızraklı, ceza süresini tamamlamasının ardından Edirne Cezaevi'nden tahliye edildi. Mızraklı'nın tahliyesi sonrası Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mızraklı'yı 8 yıl önce Diyarbakır'da ziyaret ettiğini belirtti. Ziyaretin, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından gerçekleştiğini ifade eden İmamoğlu, Mızraklı'nın bu ziyaretin ardından tutuklandığını hatırlattı.

Mızraklı'nın yaklaşık 7 yıl cezaevinde kaldığını vurgulayan İmamoğlu, yaşanan sürecin yalnızca bir kişinin hayatını değil, şehirlerin ve ülkenin geleceğini de etkilediğini savundu.

İmamoğlu, "Bu hukuksuzluklar insanların ömründen, şehirlerin geleceğinden, ülkenin yarınlarından çaldı; hala çalıyor" ifadelerini kullandı.

Mızraklı'nın tahliyesi nedeniyle "Geçmiş olsun Selçuk Mızraklı! Geçmiş olsun Diyarbakır!" mesajını paylaşan İmamoğlu, kayyum uygulamasına yönelik eleştirilerini de sürdürdü.

Kayyum anlayışının seçmen iradesinin yanı sıra demokrasi ve adalet duygusuna da zarar verdiğini belirten İmamoğlu, bunun toplumsal huzur ve barış açısından da ağır sonuçlar doğurduğunu ifade etti.

İmamoğlu, paylaşımını "Millet iradesini yok saymanın bedelini yine millete ödetiyorlar" sözleriyle tamamladı.

İmamoğlu'nun açıklaması şöyle:

"8 yıl önce, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne hukuksuzca kayyum atanmasının ardından Selçuk Mızraklı’yı Diyarbakır’da ziyaret ettim. Sonrasında ne yazık ki tutuklandı. 7 yıl hapis yattı. Bu hukuksuzluklar insanların ömründen, şehirlerin geleceğinden, ülkenin yarınlarından çaldı; hala çalıyor. Türkiye’ye bunları yaşatanlar, hukuksuzluğun ağır bedelini milletimizin sırtına yüklüyor.

Geçmiş olsun Selçuk Mızraklı! Geçmiş olsun Diyarbakır! kayyum zihniyeti yalnızca milletin iradesini gasp etmiyor; demokrasiyi ve adaleti tahrip ediyor, toplumsal huzura ve barışa ağır yaralar açıyor. Hukuk düzeninde telafisi güç hasarlar bırakıyor. Millet iradesini yok saymanın bedelini yine millete ödetiyorlar."