Son Dakika | Haluk Levent'in savcılık ifadesi ortaya çıktı! 'Derneğin tek kuruşuna dokunmadım'

AHBAP'a yönelik iki ayrı soruşturma kapsamında tutuklanan Haluk Levent'in savcılık ifadesi ortaya çıktı. Suçlamaları reddeden Levent, "Derneğin tek kuruşuna dokunmadım" dedi.

Dün akşam tutuklanan Haluk Levent, savcılıktaki ifadesinde hakkındaki tüm suçlamaları reddetti.

Emrullah Erdinç'in haberine göre, ilk soruşturmada AHBAP Derneği’nin mali yapısı ve bağışların kullanımına ilişkin iddialara yanıt veren Levent, “Derneğin tek kuruşuna dokunmadım. Derneğin mal varlığını şahsi menfaatim için kullanmadım” şeklinde konuştu.

"BİR ALGI VE KUMPAS OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Dosyadaki yaklaşık 80 milyon TL’lik para hareketleri hakkında ise, “80 milyon TL üzerinden bir algı ve kumpas operasyonu gerçekleştirildi” dedi.

İkinci soruşturmada ise Levent'e, milyonlarca dolarlık taşınmaz devirleri ve para hareketleriyle ilgili iddialar soruldu.

60 milyon dolarlık taşınmaz devri iddialarına ilişkin Haluk Levent’in savunması oldukça kısa oldu. Levent, “Soruşturma konusu alacak-verecek ilişkisinden ibarettir. Ben suç işlemedim, suçsuzum.” ifadelerini kullandı.

Avukatı ise taşınmazların 60 milyon dolar değerinde olduğu iddiasını reddettiklerini, satışların tarafların özgür iradesiyle gerçekleştirildiğini belirtti.