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Halk TV Türkiye Haluk Levent'in tutuklamaya sevk görüntüleri!

Haluk Levent'in tutuklamaya sevk görüntüleri!

AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Haluk Levent'in tutuklamaya sevk görüntüleri ortaya çıktı.

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AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Haluk Levent'in tutuklamaya sevk görüntüleri ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 38 kişiden 25’i dün adliyeye getirildi. Aralarında şarkıcı Haluk Levent’in de bulunduğu 14 şüpheli tutuklanırken, 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Haluk Levent'in tutuklamaya sevk edildiği kelepçeli görüntüsü ortaya çıktı.

Haluk Levent'in tutuklamaya sevk görüntüleri! - Resim : 1

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HALUK LEVENT CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Haluk Levent, Ece Güner, İlker Çetin, Nurdan Eriş, Yusuf Can Ertit, Kemal Ötünç, Şehmuz Baştuğ, Abdülcevat Özkan, Emrah Gödeliner, Erhan Dökmeci, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Yeliz Kaya ve Zafer Yay çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, öte yandan 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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