Son Dakika | Hakan Fidan Mekke İttifakı için konuştu: Türkiye saldırı yapmayacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da Macaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Anita Orban ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Mekke Anlaşması’nın niteliğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Son dönemde anlaşmanın kapsamına yönelik tartışmalara değinen Fidan, Mekke Anlaşması’nın temel amacının taraf ülkelerin birbirlerinin güvenliğine destek vermek olduğunu belirtti.

"BU BİR SAVUNMA ANLAŞMASI"

Fidan, anlaşmanın niteliğini doğrudan şu sözlerle açıkladı:

“Yemen'den Suudi Arabistan'a gelen saldırılara savunmaya yönelik ne türden yardımlar yapılabilir, özellikle hava savunma, elektronik harp gibi konularda çalışmalar devam ediyor. Mekke Anlaşması bir savunma anlaşması. Bu anlaşmaya taraf olan ülke saldırıya uğradığı zaman siz savunması için yanında olursunuz.”

Anlaşmanın saldırı amacı taşımadığının altını çizen Fidan, Türkiye’nin başka ülkelerin topraklarında saldırı gerçekleştirmek üzere askerî güç kullanmayacağını söyledi.

Fidan, bu konudaki tutumunu ise şöyle ifade etti:

“Türkiye, başka bir ülkenin toprağına askerî güç gönderip orada bir saldırı yapmayacak.”

Dışişleri Bakanı, Mekke Anlaşması'nın adlandırılmasına ilişkin de net bir çerçeve çizerek, “Bunun adı, bir savunma anlaşması” dedi.

Fidan’ın açıklamaları, Mekke Anlaşması’nın taraf ülkeler arasında ortak savunma mekanizması oluşturduğunu, ancak anlaşmanın başka ülkelere yönelik saldırı amacı taşımadığını ifade etti.