Son dakika | Gülistan Doku soruşturmasında balık adam Gürkan Gürdal tutuklandı

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen Gülistan Doku soruşturması kapsamında emniyet güçleri 5. dalga operasyonunu gerçekleştirdi. Operasyon doğrultusunda dosyada adı geçen şüphelilere yönelik gözaltı işlemleri uygulandı.

BALIK ADAM GÜRKAN GÜRDAL CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Operasyon kapsamında gözaltına alınan balık adam Gürkan Gürdal, emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu tamamlanan Gürdal, tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine çıkarıldı. Hâkimlik, Gürkan Gürdal’ın tutuklanmasına karar verdi.

SAVCILIKTAN İKİ ŞÜPHELİ İÇİN ADLİ KONTROL İTİRAZI

Dosya kapsamında işlemler yalnızca Gürdal ile sınırlı kalmadı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve haklarında adli kontrol kararı verilen Alaattin Kocamemik ile Vahit İlgör hakkındaki karara resmi olarak itiraz etti.