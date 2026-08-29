Son Dakika | Gülistan Doku dosyasında intihar süsü tespiti! 10 kişi gözaltına alındı

Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5. dalga operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

YENİ KAYITLAR DOSYADA

Soruşturma ekipleri, Doku’nun kaybolduğu gün ve son görüldüğü köprüyle bağlantılı yeni Plaka Tanıma Sistemi (PTS) verilerine ulaştı. İletişim kayıtları da incelemeye alındı.

Doku’nun Instagram hesabında gerçekleştirilen bazı şüpheli işlemler de soruşturma dosyasına girdi.

DALGIÇ KAYITLARI UYUŞMADI

Su altı aramalarına ilişkin dalgıç kayıtları ile resmî arama tutanakları arasında uyumsuzluk bulunduğu belirlendi.

Elde edilen bulgular, Gülistan Doku’ya ait bazı eşyaların intihar izlenimi oluşturmak amacıyla daha sonra suya yerleştirilmiş olabileceği ihtimalini gündeme getirdi. Soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.