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Halk TV Türkiye Son dakika | Gözaltındaki Çankaya belediye başkanından ilk mesaj: Vicdanım rahat, alnım ak, başım dik

Son dakika | Gözaltındaki Çankaya belediye başkanından ilk mesaj: Vicdanım rahat, alnım ak, başım dik

Son dakika... Hakkındaki operasyon haberinin ardından yurt dışından gelip dün gözaltına alınan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, ""Sizlere mahcup olacak hiçbir şey yapmadım. Vicdanım rahat, alnım ak, başım dik. " mesajını verdi.

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Son dakika | Gözaltındaki Çankaya belediye başkanından ilk mesaj: Vicdanım rahat, alnım ak, başım dik
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CHP'li Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, başkanı olduğu Çankaya Belediyesi'ne yapılan soruşturmanın ardından yurt dışı programını kesip dün Ankara'ya geldi. Güner, dün Eseboğa Havalimanı’nda gözaltına alındı.

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Son dakika | Gözaltındaki Çankaya belediye başkanından ilk mesaj: Vicdanım rahat, alnım ak, başım dik - Resim : 2

GÖZALTINDAN İLK MESAJ: VİCDANIM RAHAT, ALNIM AK, BAŞIM DİK

Gözaltına alınan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner sosyal medya aracılığı ile ilk mesajını verdi. Güner'in ilk mesajı şu şekilde: "Sizlere mahcup olacak hiçbir şey yapmadım. Vicdanım rahat, alnım ak, başım dik. Çankaya’ya ve sizlere hizmet etmekten başka hiçbir gayem olmadı. En kısa zamanda Çankaya’nın sokaklarında, parklarında ve mahallelerinde birlikte olmaya devam edeceğiz”

GÖZALTINA ALINMA NEDENİ

Güner, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen; 'Rüşvet', 'ihaleye fesat' ve 'suç örgütü' iddialarıyla yürütülen soruşturmada dün gözaltına alınmış ve emniyete götürülerek sorguya alınmıştı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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