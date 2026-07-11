MansurYavaş'tan Çankaya operasyonuna tepki: ''Herkese eşit adalet istiyoruz''

Cumhuriyet Halk Partili Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in Ankara Eseboğa Havalimanı’nda gözaltına alınmasının ardından Mansur Yavaş Çankaya Belediyesi’nin önünde açıklamada bulundu.



Çankaya Belediyesi önünde açıklamalarda bulunan Mansur Yavaş konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

''KORKACAK HİÇBİR ŞEYİMİZ YOK''

“Bugün maalesef istemediğimiz bir şekilde sabah operasyonu nedeniyle tepki göstermek için Hüseyin Başkanın yanında olduğumuzu göstermek için bugün buradayız. Dayanışmak için buradayız. Benim de söyleyeceklerim var. Türkiye'de garip şeyler oluyor.

Tüzük kurultayının yapıldığı gün yaptığı konuşmada CHP'li Belediyeler başarı oranında yüzde 58'lik oranı yakaladı. Bu da en kısa sürede yapılacak iktidar değişikliğini öngörüyor. Anlıyoruz ki bizim artık muhatabımız emniyet ve savcılık demiştim. Bugün oradayız. Hakkımızda işi bozulan veya belediyeden istediğini alamayan bazıları işi olmayınca gidip bizi şikayet edebiliriz. Savcılık Bakanlığa yazı yazar. Müfettişler inceler. Soruşturma yürür. Artık bu usul kalktı.

Hemen zimmet, rüşvet gibi iddialarla başkanlarımız gözaltına alınıyor. Çağrılıp da gitmeyen duydunuz mu? Neden korkacağız ki. Korkacak hiçbir şeyimiz yok. Benim mal beyanım her yerde yazılı. Şeffaf şekilde kamuoyunda paylaşıyoruz. Kaçacak korkacak hiçbir şeyimiz yok. Bizim cezamızı Ankara halkı verir. Düşman hukuku yerine daha önce benim iş başına geldiğim 2019'dan beri verdiğim şikayet dilekçelerinde yargılanan eski dönem bürokratlar var. Hiçbirisi gözaltına alınmadı, tutuklanmadı yargılanması devam ediyor. Olması gereken de budur. Halbuki ne oluyor bu operasyon 39. Belediye başkanımıza yapılan operasyon. Haksız tutuklamalar sonucu bazı iftiracılar itiraf adı altında başkalarını suçluyorlar. Biz eşit hukuk istiyoruz.

Çankaya Belediye Başkanımıza yapılan operasyon, bunların her birinde nedense haksız tutuklamalar sonucu bazı iftiracıların itiraf adı altında başkalarını suçluyorlar, onların tutuklanmasına sebep oluyorlar, yargılama sırasında da özür diliyorlar, 'Tutuklama tehdidiyle biz bu ifadeleri verdik' diyorlar. Bunun doğrusu nedir? Bunun doğrusu tutuksuz yargılamadır. Hiç kimseyi peşinen suçlu ilan edemezsiniz ve gördünüz tahliye olan belediye başkanımız oldu, tahliye olan beraat eden tutukluktan sonra beraat eden bir sürü genci görüyoruz. Siz bunların beraat etmeden evvel günlerce cezaevinde tutulmasını hangi bedelle ödeyebilirsiniz ki? Kaçan mı var? Varsa suçluysa mutlaka ve mutlaka cezalandırırsınız ama bekleyin yargılamanın sonucu ve diyoruz ki biz eşit hukuk istiyoruz, eşit adalet istiyoruz.



‘’PEKİ BUNLAR BU BİLGİYE NEREDEN SAHİP?’’



Bakın Hüseyin Can Başkan ile ilgili bir hafta önce televizyonda başladılar konuşmaya, 'Hüseyin Can'a operasyon yapılacak, Hüseyin Can'a operasyon yapılacak, birçok belediye görevlisi ile birlikte gözaltına alınacak' bunları biz duyduk televizyonda. Peki bunlar bu bilgiye nereden sahip? Eğer bunlar bu bilgiye sahip değil uyduruyorlarsa bunlarla ilgili yalan beyanda bulunmaktan halkı yanıltıcı bilgi vermekten dolayı yapılacaksa gözaltı bunlara yapılması gerekmez mi? Hadi eğer söyledikleri doğru çıkarsa daha vahim. Nereden haberi vardı da bunlar bunu konuştu? Dolayısıyla bence Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ilk önce bunları hesaba çekip 'Gelin bakalım siz bir gizli bilgi mi aldınız? Nereden bu sözleri söylediniz?' diyerek onları gözaltına alması lazım.



‘’TELEVİZYONLARDA KURDUKLARI MAHKEMELERLE BELEDİYE BAŞKANLARIMIZI PEŞİNEN MAHKUM EDİYORLAR’'



Daha önemlisi bu tür yargılamalarla ilgili belirli televizyonlarda daha şahsın avukatının dahi bilgi sahibi olmadığı bazı bilgiler televizyonlarda çarşaf çarşaf yayınlanıyor ve peşin bir şekilde suçlu ilan edilmesinin önü açılıyor. Bunun yargıda bir karşılığı vardır; yürüyen devam eden bir yargılamayı etkileme suçunu işliyorlar ve peşinen bazıları sosyal medyada linç ediyor, bazıları televizyonlarda kurdukları mahkemelerle belediye başkanlarımızı peşinen mahkum ediyorlar. Ama yarın beraat ettikleri zaman bunlar asla ve asla telafisi olmuyor. Ama bu insanlardan da mutlaka ve mutlaka hesap sorulacağı günler gelecektir. Herkese adalet istiyoruz, herkese eşit adalet istiyoruz. Çankaya Belediye Başkanımız ve personelinin yanında olduğumuzu belirtip hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum."