Son Dakika | Girne'deki gemi faciasında ölü sayısı 14'e yükseldi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kentinden Mersin Taşucu limanına doğru yola çıkan "FiloJet" yolcu gemisi 30 Ağustos'ta battı.

İlk etapta 239 kişi sağ olarak kurtarılırken kayıp 20 kişi için arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı.

Çalışmaların ilk 6 gününde 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken KKTC Başbakanı Ünal Üstel bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını aktardı.

BİR KİŞİNİN DAHA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Cansız bedenin 55-60 yaşlarında bir erkeğe ait olduğunu belirten Üstel, faciada hayatını kaybedenlerin sayısının 14'e yükseldiğini ifade etti.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada KKTC Başbakanı şunlara yer verdi:

"Girne açıklarında meydana gelen deniz kazasının ardından sürdürülen arama çalışmalarında bir kayıp insanımızın daha naaşına ulaşılmıştır. Ulaşılan naaşın erkek ve yaklaşık 55-60 yaşlarında olduğu belirlenmiş, kimlik tespit çalışmalarına başlanmıştır. Böylelikle kazada hayatını kaybeden insanlarımızın sayısı 14’e yükselmiş, kayıp insanlarımızın sayısı 14’e düşmüştür. Kayıp insanlarımıza ulaşmak amacıyla arama çalışmalarımız 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız devam etmektedir. Milletimizin başı sağ olsun."