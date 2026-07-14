Son Dakika | Gaziosmanpaşa Belediyesi davasında gelişme: Hakan Bahçetepe’nin tutukluluğunun devamı istendi

Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne ilişkin davada mahkeme ara kararını verdi. Mahkeme heyeti, tutuklu Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ve Baki Aydöner'in tutukluluk hallerinin devamına hükmederken, Erdal Celal Aksoy'un tahliyesine karar verdi. Davanın bir sonraki duruşması ise 2 Ekim tarihinde görülecek.

Yaklaşık 13 aydır tutuklu bulunan Hakan Bahçetepe, dün ilk kez mahkeme huzurunda savunma yaptı. Sağlık sorunları yaşayan tutuklu sanıklardan Erdal Celal Aksoy ise dünkü duruşmaya boyunlukla katıldı. Cezaevinde omurgasında gelişen iltihap nedeniyle sağ kolu ve sağ bacağında felç geçirdiği belirtilen Aksoy, savunmasını oturarak yaptı.

"KAPALIÇARŞI’YI ÖMRÜMDE GÖRMEDİM"

Duruşma bugün İstanbul Adliyesi 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nin salon kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda görüldü.

Aziz İhsan Aktaş’ın etkin pişmanlık beyanlarındaki rüşvet iddialarını Aktaş’ın şirketinde çalışan Özer Ayık yalanladı. Ayık, Kapalıçarşı’dan teslim aldığı öne sürülen 300 bin doları Hakan Bahçetepe’ye verdiği iddialarını reddetti.

Özer Ayık savunmasında şunları söyledi:

"Elektrik kazısı için Boğaziçi Elektrik’ten geldiler. Sözleşme yaptık ve bin 400 lira yatırdık. Boğaziçi Elektrik haricinde ben kimseyle görüşmedim. Rutin işleri BEDAŞ ve belediye yürütüyor. Bu işlem belediye başkanının işi değil, zaten bu izne meclis bakıyor. Belediyeye dilekçe vermedim. Hakan Bahçetepe ile tanışıklığım olağandır. Gaziosmanpaşa’da çok yatırım yaptım. Hakan Bey’den önceki başkanla da tanıştım. İslam Bey aracılığıyla Hakan Bey’i ziyarete gittim ama kendisiyle ilk zamanlar görüşme yapamadım. Sonra birkaç defa görüştüm. Beyaz Masa konusunda yardımcı olmasını istedim. Başka da bir talebim olmadı.

Akaryakıt istasyonunun Gaziosmanpaşa Belediyesi ile ilgisi yok. Kapalıçarşı deniliyor. Ben Kapalıçarşı’yı ömrümde görmedim. Bırakın 300 bin doları, Hakan Bahçetepe’ye bir su bile içirmedim. Ben kimseye para vermedim. Ben kimseye iftira atmadım. Etkin pişmanlık ifadesi vermedim. Ben isteseydim etkin pişmanlıktan yararlanabilirdim. İftira atıp çıkabilirdim ama yapmadım. Ben bir suç işlemedim. O yüzden 100 günden fazla cezaevinde yattım, sonra tahliye oldum. Bana hiç kimse böyle bir talimat vermedi, ben de kimseden almadım."

NE KADAR CEZA İSTENİYOR?

Hakan Bahçetepe hakkında, tutuklanmasından 343 gün sonra hazırlanan iddianamede çeşitli suçlamalara yer verildi.

İddianamede Bahçetepe'nin;

"Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan 3 yıldan 7 yıla,

"Rüşvet" suçundan 4 yıldan 12 yıla,

"Haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizleme" suçundan ise 3 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Toplamda ise 10 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istendi.

SÜREÇTE NELER YAŞANMIŞTI?

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin tutuklanmasının ardından, 11 Haziran 2025'te belediye meclisinde başkanvekili seçimi yapılmıştı.

Cumhur İttifakı'nın çoğunlukta olduğu mecliste gerçekleştirilen seçimde, AKP'nin adayı Eray Karadeniz, CHP'nin adayı ise Murat Topaloğlu olmuştu.

İlk iki turda adaylardan hiçbiri gerekli çoğunluğu sağlayamazken, üçüncü tur oylamada Eray Karadeniz 21 oy alarak Gaziosmanpaşa Belediye Başkanvekili seçilmiş, CHP'nin adayı Murat Topaloğlu ise 16 oyda kalmıştı.