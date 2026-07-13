Duruşma sonrası Aziz İhsan Aktaş'a etten duvar: Işıklar kapandı görüntü vermeden ayrıldı

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Gaziosmanpaşa Belediyesi davasının ilk duruşmasının ardından Aziz İhsan Aktaş, adliyeden çıkışı sırasında korumaları tarafından gazetecilere görüntü vermemesi için engellendi ve korumalar adeta etten duvar ördü. Aktaş'ın çıkışı sırasında adliyenin ışıkları da kapatıldı.

KORUMALAR GÖRÜNTÜ VERİLMESİNİ ENGELLEDİ

Duruşma sona erdikten sonra Aziz İhsan Aktaş'ın adliyeden çıkışı sırasında korumaları, gazetecilere görüntü vermemesi için yoğun güvenlik önlemi aldı. Korumalar, Aktaş'ın etrafını sararak görüntü alınmasını engellerken, adliye binasının ışıkları da söndürüldü.

ETKİN PİŞMANLIK SAVUNMASI

Duruşmada Aziz İhsan Aktaş savunma yaptı. Aktaş, 30 Mayıs ve 11 Haziran 2025 tarihlerinde verdiği ifadelerin arkasında olduğunu belirterek, "Gördüğümü gördüğüm gibi, duyduğumu duyduğum gibi, yaşadığımı yaşadığım gibi ve bildiğimi bildiğim şekilde anlattım. Bugün o gün söylediğim her cümlenin arkasındayım" dedi. Aktaş, adaletin makam veya statüye göre değil, yalnızca maddi gerçeğe göre tecelli etmesi gerektiğine inandığını belirterek beraat talep etti.

DURUŞMADA TUTUKLULAR DİNLENDİ

Duruşmada ilk olarak cezaevinde felç geçiren tutuklu İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy'un savunması dinlendi. Ardından tutuklu CHP PM üyesi Baki Aydöner ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin savunmaları alındı. Aktaş'ın çapraz sorgusunun ardından duruşmaya devam edileceği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne yönelik yürütülen suç örgütü soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy ve CHP PM üyesi Baki Aydöner tutuklanmıştı. İş insanı Aziz İhsan Aktaş ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak tutuksuz yargılanıyordu. Aktaş, daha önce verdiği ifadelerde, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy'a rüşvet verildiğini iddia etmişti. Duruşma, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda görüldü.