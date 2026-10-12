Son Dakika | Fon skandalında "gizli" belgeleri paylaşanlara soruşturma! Başsavcılık harekete geçti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen fon skandalı soruşturmasına ilişkin gizli ibareli belgelerin sosyal medya platformları ve dijital mecralarda paylaşılması üzerine harekete geçti. Başsavcılık, söz konusu belgeleri yayımlayan kişiler hakkında resen adli soruşturma işlemlerine başlandığını duyurdu.

Başsavcılığın açıklamasında, soruşturma kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Bankalar Birliği başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara, soruşturmanın aşamalarına uygun talimat ve müzekkereler gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, buna karşın soruşturmanın içeriğine ilişkin "gizli" ibareli belgelerin bazı sosyal medya platformları ve dijital mecralarda kamuoyuyla paylaşıldığının görüldüğü ifade edildi.

TCK'NİN 285'İNCİ MADDESİNE İŞARET EDİLDİ

Başsavcılık, soruşturmanın gizliliğinin alenen ihlal edilmesinin Türk Ceza Kanunu'nun 285'inci maddesinde düzenlenen "soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçu kapsamında değerlendirileceğini bildirdi.

Açıklama şöyle:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan "Fon Soruşturması" kapsamında; Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Bankalar Birliği gibi ilgili diğer kurum ve kuruluşlara soruşturmanın aşamalarına uygun birtakım talimat ve müzekkereler gönderilmektedir.

Bununla birlikte, bazı sosyal medya platformları ve dijital mecralarda soruşturmanın içeriğine ilişkin "gizli" ibareli belgelerin kamuoyuyla paylaşıldığı görülmektedir.

Soruşturmanın gizliliğinin alenen ihlal edilmesi, Türk Ceza Kanunu'nun 285. maddesinde düzenlenen "soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçu kapsamında değerlendirilecek olup, bu paylaşımları yapanlar hakkında Başsavcılığımızca resen adli soruşturma işlemlerine başlanılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."