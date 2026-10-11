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'Fon mağduru' AKP'li Nihat Zeybekci pekmez kaynattı

'Fon mağduru' AKP'li Nihat Zeybekci Denizli'de pekmez kaynattığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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Skandala konu olan fonlarda parasının kaldığını söyleyen AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, sosyal medya hesabından pekmez kaynattığı anları paylaştı.

FON MAĞDURU AKP'Lİ PEKMEZ KAYNATIRKEN GÖRÜNTÜLENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturmasının merkezindeki Tera Yatırım Holding'in SPK tarafından incelemeye alınan TP2 fonuna ortak olduğu şirketler aracılığıyla yatırdığı parası içeride kalan Zeybekci, Denizli'de pekmez kaynatırken görüntülendi.

'Fon mağduru' AKP'li Nihat Zeybekci pekmez kaynattı - Resim : 1

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"BİSMİLLAH" DİYEREK KAYNATMAYA BAŞLADIK

Tavas ilçesinde üreticilerle birlikte pekmez kaynattığı anları sosyal medya hesabından paylaşan Zeybekci, şu ifadeleri kullandı:

"Kazanlar kuruldu, ocaklar yandı… Her yıl olduğu gibi bu yıl da “Bismillah” diyerek pekmez kaynatmaya başladık. Büyüklerimizden devraldığımız bu güzel geleneği yaşatıyor, toprağımızın bereketini kazan başındaki muhabbetimizle paylaşıyoruz. Rabbim milletimizle birlikte bereketimizi, ağız tadımızı, birlik ve muhabbetimizi daim eylesin"

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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