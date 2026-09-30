Son Dakika | 'Fon mağduruyum' diyen Nihat Zeybekçi 'devletin ihmali var' sözlerine açıklık getirdi

Eski Ekonomi Bakanı ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi fon skandalındaki ilk değerlendirmesini 'tekzip' etti. Zeybekçi verdiği ilk değerlendirmesindeki, "Maalesef devletin ihmali var. Devlet bunları saniye saniye bilebilecek, gözetleyebilecek, müdahale edebilecek durumda" sözlerine açıklık getirdi.

Bu sefer devletin görevini ihmal etmeyeceğini savunan Zeybekçi, X hesabından şunları ifade etti:

"Son günlerde ülkemiz gündemini meşgul eden fon krizine ilişkin olarak yaptığım açıklamaların "devletin ihmali var" şeklinde haberleştirilmesi nedeniyle aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekmiştir.

Devlet görevini ihmal etmez.

Devlet kuralları koyar onu uygulayacak kurumlara yetki ve sorumluluk verir.

Ortada bir ihmal varsa bunu ancak bu kurumlar ve sorumlular yapar.

Devlet bu görevi ve sorumluluğu ihmal halinde gereğini yapar."