Son Dakika | Fon soruşturmasında 6 kişi adliyede: Aralarında Tera yöneticileri Özel ve Sarpyener de var

İstanbul'da sermaye piyasası işlemlerine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve CEO Emir Münir Sarpyener'in de aralarında bulunduğu 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel, Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener, Fatmagül Lafçı, Bolkan Bekçi, Hasan Dörtkardeş ve İbrahim Halil Rat emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi.

6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler daha sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında daha önce sermaye piyasasında faaliyet gösteren çeşitli şirketlerin yöneticileri hakkında mali inceleme başlatılmıştı. MASAK'a gönderilen yazıyla, şirket yöneticilerinin 2024'ten itibaren gerçekleştirdiği yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile hesap hareketlerine ilişkin bilgilerin savcılığa iletilmesi istenmişti.

Soruşturmanın önceki aşamalarında çok sayıda şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmiş, bazı şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Daha önce haklarında yurt dışına çıkış yasağı ve yakalama kararı bulunan Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener ile Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel de soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında tutuklananların sayısının 56'ya ulaştığı bildirilmişti. (AA)