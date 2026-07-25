Son Dakika | Eyüpsultan'da kimyasal madde alarmı! Fabrikadaki işçiler tahliye edildi

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde bir fabrikada meydana gelen kimyasal reaksiyon paniğe neden oldu. Kemerburgaz Cendere Yolu üzerinde bulunan fabrikada, henüz belirlenemeyen bir nedenle bazı kimyasal maddelerin tepkimeye girmesi üzerine çalışanlar güvenlik amacıyla dışarı çıkarıldı.

2 bin metrekare kapalı alana sahip fabrikada yaşanan olayın ardından durum yetkililere bildirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, fabrikada olası risklere karşı güvenlik önlemleri alırken, içeride bulunan çalışanlar tedbir amacıyla tahliye edildi. Yapılan çalışmalar sırasında kimyasal maddelerden kaynaklanabilecek sızıntı ihtimaline karşı gerekli kontroller gerçekleştirildi.

İtfaiye ve AFAD ekiplerinin müdahalesiyle kimyasal tepkime sonucu oluşabilecek tehlikenin önüne geçildi. Olayın kontrol altına alınmasının ardından ekiplerin bölgedeki çalışmaları tamamlandı.

Fabrikadaki kimyasal reaksiyonun neden meydana geldiğine ilişkin inceleme başlatılırken, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. (AA)