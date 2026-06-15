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Halk TV Türkiye Hastanede temizlik kimyasalı zehirlenmesi: 9 kişi hastanelik oldu

Hastanede temizlik kimyasalı zehirlenmesi: 9 kişi hastanelik oldu

Bolu’da İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tuvalet ve banyoların temizliği sırasında kullanılan kimyasal maddeler nedeniyle 9 kişi etkilendi.

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Hastanede temizlik kimyasalı zehirlenmesi: 9 kişi hastanelik oldu
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Bolu’da İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tuvalet ve banyo temizliği sırasında kullanılan kimyasal maddeler, aralarında hastane personeli ve hastaların da bulunduğu 9 kişiyi hastanelik etti.

Olay, saat 11.00 sıralarında Karacasu beldesinde bulunan İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde meydana geldi. İlk belirlemelere göre, temizlik esnasında kullanılan kimyasal maddeler nedeniyle hastane personeli ve hastalardan oluşan 9 kişi rahatsızlandı.

Hastanede temizlik kimyasalı zehirlenmesi: 9 kişi hastanelik oldu - Resim : 1

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EKİPLER SEVK EDİLDİ VE MÜDAHALE BAŞLADI

İhbarın ardından hastaneye 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kimyasal maddeden etkilenen kişilerin bir kısmına olay yerinde ayakta müdahale edilirken, diğerleri ise tedavi altına alınmaları için hastaneye sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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