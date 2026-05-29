Bayram için geldikleri kentte sudan zehirlendiler: 55 kişi hastanelik oldu
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde aralarında bayram ziyareti için kentte olanların da bulunduğu 55 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili konuşan mahalle muhtarı, zehirlenmenin sudan kaynaklandığını belirtti.
Bursa Orhaneli'de aralarında Kurban Bayramı için kente gelenlerin de bulunduğu 55 kişi, mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşadı.
Kurban Bayramı'nda zehirlenen kişiler, kendi imkanlarıyla Orhaneli Devlet Hastanesi’ne gidip tedavi altına alındı.
Bazı hastaların ise Bursa’daki farklı sağlık kuruluşlarına başvurduğu öğrenildi.
55 kişinin zehirlendiği Firuz Mahallesi'nin muhtarı Ramazan Közkurt, olayın sudan kaynaklandığını düşündüklerini belirtti.
"Mahallemizde sudan kaynaklandığı sanılan bir zehirlenme olayı yaşandı. Mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşayan vatandaşlarımız hastanelere başvurdu." diyen Közkurt, "Zehirlenmenin nedeni yapılacak tahlillerin ardından netlik kazanacak." şeklinde konuştu.
Közkurt ayrıca normalde yaklaşık 100 kişinin yaşadığı mahallede, Kurban Bayramı nedeniyle ziyaretçilerin gelmesiyle nüfusun 350-400 kişiye kadar çıktığını ifade etti.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)