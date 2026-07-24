Konya'da iş cinayeti: Yük asansöründe akıma kapılan işçi 7'nci kattan düştü

Olay, sabah saatlerinde Selçuklu ilçesi Esenler Mahallesi Yeditepe Caddesi'nde yapımı devam eden bir plazada meydana geldi. Dış cephe kaplama ustası Abdulkadir Altıkat, yapımın sürdüğü inşaatta dış cephe kaplama işini yaptığı sırada binada bulunan yük asansörüne bindi.

Asansör 7'nci kata ulaştığı sırada Abdulkadir Altıkat elektrik akımına kapıldı. Akıma kapılmasının ardından dengesini kaybeden Altıkat, 7'nci kattan zemine düştü.

İHBAR ÜZERİNE SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olayı fark eden iş arkadaşlarının ihbarı üzerine inşaat alanına hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, 7'nci kattan düşen dış cephe ustası Abdulkadir Altıkat'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

OTOPSİ İÇİN ADLİ TIP KURUMU'NA KALDIRILDI

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Abdulkadir Altıkat'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri yapılmak üzere Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaşanan ölümün ardından iş cinayetlerine bir yenisi daha eklenirken, olaya ilişkin başlatılan adli ve idari inceleme sürüyor.