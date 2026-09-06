Son Dakika | Evinde ölü bulunan oyuncu Serhat Kılıç'ın son anları ortaya çıktı

"Seksenler", "Ezel", "Kış Uykusu" ve "Söz" gibi birçok dizi filmde yer alan ünlü oyuncu Serhat Kılıç, önceki akşam Kağıthane'deki evinde ölü bulundu.

Uzun yıllar beraber yaşadığı sevgilisi Özlem Esmergül tarafından cansız bedeni bulunan Kılıç'ın apartmandaki son anları ortaya çıktı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, evine gelen Kılıç'ın, duvara yaslanarak asansör beklediği, asansörün gelmemesi üzerine ise merdivenlere yöneldiği görüldü.

EVİNDE ÖLÜ BULUNMUŞTU

Oyuncu Serhat Kılıç'tan perşembe gününden bu yana haber alamayan kız arkadaşı Özlem Esmergül, Kılıç’ın yaşadığı eve geldi. Kapıyı çalan Özlem E., yanıt alamayınca hayatından endişe ettiği Kılıç’ın evine, kendisinde bulunan anahtarla girdi.

Özlem E., Kılıç’ı salondaki tekli koltukta oturur halde hareketsiz buldu. Kılıç’ın nefes almadığını ve vücudunun soğuk olduğunu fark eden Özlem E., 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kılıç’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polisin uzun süren incelemelerinin ardından Kılıç'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

SALI GÜNÜ TOPRAĞA VERİLECEK

51 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Serhat Kılıç, pazartesi günü Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenecek törenin ardından salı günü Ankara'da toprağa verilecek. (DHA)