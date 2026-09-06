Evinde ölü bulunmuştu: Ünlü oyuncu Serhat Kılıç'ın sevgilisinden yürek burkan veda
Evinde ölü bulunan ünlü oyuncu Serhat Kılıç'ın, sevgilisi yazar Özlem Esmergül 8 yıllık hayat arkadaşına yürek burkan sözlerle veda etti.
İstanbul'un Kağıthane'deki evinde cansız bedeni bulunan ünlü oyuncu Serhat Kılıç'ın vefatı sevenleri ve yakınlarını yasa boğdu.
51 yaşındaki Kılıç, kendisinden 3 gün boyunca haber alamayan kız arkadaşı Özlem Esmergül tarafından evinde ölü bulundu.
Oyuncunun Kağıthane'de kız arkadaşıyla birlikte yaşadığı evinde ölü bulunmasıyla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, Kılıç'ın 8 yıldır birlikte yaşadığı Esmergül'den yürekleri burkan bir veda paylaşımı geldi.
Yazar Özlem Esmergül, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda uzun yıllar birlikte yaşadığı Kılıç'a şu sözlerle veda etti:
"Dünyaya bir daha gelirsek eğer yine seni bulacağım, yine sana aşık olacağım, yalnız seni seveceğim…
Gözümün nuru, başımın tacı, içimin yarası, yoldaşım, sırdaşım, hayatımın en büyük aşkı,sevdiğim, ömrüm…
Ben hayatımda hiç böyle sevilmedim, hiç böyle sevmedim.
Beni hasretine mahkum ettin.."
CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU
"Kış Uykusu", "Nokta", "Mavzer" ve "Cenazemize Hoş Geldiniz" gibi filmlerin yanı sıra "Ezel", "Seksenler", "Söz" ve "Kuruluş: Osman" dizilerinde aldığı rollerle kendisini izleyiciye sevdiren Kılıç için ilk tören pazartesi günü Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde düzenlenecek.
Buradaki törenin ardından 8 Eylül Salı günü, Kılıç'ın naaşı Ankara’da Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’na defnedilecek.