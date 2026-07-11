Son dakika | Eskişehir'de Uzman Çavuş şehit düştü

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli olan Uzman Çavuş Mehmet Demirbaş şehit oldu. Demirbaş'ın yaşanan bir olaya müdahale sırasında yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadığı kaydedildi.



İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi tarafından duyurulan acı haberde şu ifadeler yer aldı:

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Uzman Jandarma Çavuş Mehmet Demirbaş, yaşanan bir olaya müdahale ettiği esnada yaralanmış kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olmuştur.

BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Bakan Çifçi açıklamasının devamında şehide Allah'tan rahmet, yakınları; jandarma teşkilatı ve millete başsağlığı diledi.

"Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Kahraman Jandarma teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun."

OLAYA MÜDAHALE EDERKEN YARALANDI

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesine bağlı kırsal Narlı Mahallesi'nde ailesiyle tartıştığı iddia edilen İbrahim G, av tüfeğiyle havaya ateş etmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

SALDIRGANI İKNA ETMEYE ÇALIŞIYORDU

Zanlı İbrahim G, kendisiyle konuşmak isteyen jandarma personeli ile Narlı Mahallesi Muhtarı Mutlu Şahin'e ateş etti. Yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Demirbaş, kaldırıldığı Mihalıççık Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen şehit oldu.

BİR JANDARMA İLE MUHTAR DA YARALANDI

Şüphelinin etkisiz hale getirildiği olayda mahalle muhtarı Şahin ile bir jandarma personeli de yaralandı. Evli ve iki çocuk babası Demirbaş'ın şehadet haberi, Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Vadişehir Mahallesi'nde yaşayan ailesine ulaştı. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı.