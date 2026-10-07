Son Dakika | Esenyurt'ta lisede kavga: Yaralılar var! Sağlık ekipleri sevk edildi

İstanbul'da dün Başakşehir'de yaşanan bıçaklı öğrenci kavgasının ardından bugün de Esenyurt'ta benzeri yaşandı.

Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde Sezai Karakoç Lisesi'nde 16 yaşındaki A.Ç, 15 yaşındaki A.E.A. ve 14 yaşındaki E.E.A.'ye bıçakla saldırdı.

Yaralanan öğrenciler hastaneye kaldırıldı. 16 yaşındaki bıçaklı saldırgan da gözaltına alındı.

Olayın ardından açıklama yapan Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu yaralı çocuklardan birinin hayati tehlikesinin sürdüğünü ifade etti.

Okuldaki kavga ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

ESENYURT KAYMAKAMI AÇIKLAMA YAPTI

Olayın ardından kavganın çıktığı liseye giden Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu olayla ilgili açıklama yaptı. Çobanoğlu "Çocuklarımızın tedavi süreçleri devam ediyor. Ben de hastaneye gidiyorum. Çocuklarımızın durumunu öğrenip takibini yapacağız. Çocuklarımızın birinin durumu hafif, diğerinin ise hayati tehlikesi yok diyemiyoruz. Çocuklarımızın tedavi sürecini hastanede takip edeceğiz." ifadelerini kullandı. Velilerin "Neden önlem alınmıyor?" sorusuna ise "Arama yapılmış. Adli idari tahkikat yapılıyor." yanıtını verdi.

DÜN 10 YAŞINDAKİ ESLEM ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Başakşehir Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu’nda, başka bir okulda okuyan 15 yaşındaki F.M. adlı kız öğrenci bıçaklı saldırı düzenledi. Saldırıda yaşları 10 ile 13 arasında değişen 8 öğrenci yaralandı.

Yaralı öğrenciler hastaneye kaldırıldı. 10 yaşındaki Eslem Sare Bulut, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren F.M. polis tarafından gözaltına alındı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul Valisi Davut Gül, saldırganın okul kıyafetiyle içeri girdiğini ve çocuklara hedef gözetmeden saldırdığını söyledi. Bir veli ise saldırganların dışarıdan geldiğini, ellerindeki poşette bıçak bulunduğunu öne sürdü.