Son Dakika | Erdoğan'dan Putin ile Karadeniz görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Rusya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler değerlendirildi.

KARADENİZ'DE SEYRÜSEFER GÜVENLİĞİ VURGUSU

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, görüşmede özellikle Karadeniz'de seyrüsefer emniyetinin sağlanmasına yönelik çalışmaların önemine vurgu yaptı. Karadeniz'deki ticari gemi trafiğinin güvenliğinin korunması gerektiğine işaret eden Erdoğan, bölgedeki savaşın sivil deniz taşımacılığı üzerindeki etkisine dikkat çekti.

Erdoğan ayrıca Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan temasların yeniden başlatılması yönündeki çabalara katkı sunmaya hazır olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı, savaşın sona erdirilmesi ve kalıcı bir çözüm bulunması için diplomatik girişimlerin sürdürülmesinin önemine işaret etti.

Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşının yanı sıra Türkiye-Rusya ilişkilerinin mevcut durumu ve bölgesel gelişmelerin de ele alındığı belirtildi.

SON ÜÇ GÜNDE KARADENİZ'DE ÜÇ TÜRK SAHİPLİ GEMİ VURULDU

Karadeniz'de son günlerde ticari gemilere yönelik saldırılar ciddi biçimde yoğunlaştı. Son iki günde üç Türk sahipli gemi İHA saldırılarının hedefi oldu.

5 Ekim'de Romanya açıklarında Royad Mammadov isimli Türk sahipli, tahıl taşıyan yük gemisi İHA saldırısının ardından battı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy saldırının Rus İHA'ları tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü. Romanya makamları ise olayda iki kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

6 Ekim'de ise Bulgaristan'ın Karadeniz'deki münhasır ekonomik bölgesinde iki Türk sahipli gemi daha saldırıya uğradı. Togo bayraklı Alfa Watan saldırının ardından battı ve mürettebatı için arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Palau bayraklı Able isimli diğer gemide ise yangın çıktı; 18 kişilik mürettebat tahliye edildi. Gemideki 11 Türk ve 7 Hindistan vatandaşı kurtarıldı.

Böylece 5 ve 6 Ekim'de toplam üç Türk sahipli ticari gemi Karadeniz'de İHA saldırılarının hedefi oldu. Saldırıların kim tarafından gerçekleştirildiği konusunda ise farklı iddialar bulunurken, Bulgaristan'daki son olayla ilgili soruşturma sürüyor.

PUTİN'E DOĞUM GÜNÜ TEBRİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme sırasında Rusya Devlet Başkanı Putin'in doğum gününü de kutladı.

Erdoğan ayrıca Putin'i, partisinin Rusya'daki Duma seçimlerinde elde ettiği başarı nedeniyle tebrik etti.

Görüşmenin, Karadeniz'de ticari gemilere yönelik saldırıların art arda yaşandığı bir dönemde gerçekleşmesi ise dikkat çekti.

Erdoğan'ın Putin'le görüşmesinde Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğinin özellikle vurgulanması, bölgedeki ticari gemilere yönelik saldırıların peş peşe yaşandığı bu kritik tablo içinde daha da dikkat çekici hale geldi.