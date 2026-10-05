Son dakika | Emekli Amiral Türker Ertürk için tahliye kararı

Bakırköy 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmada, 17 Ağustos 2026’dan bu yana tutuklu bulunan emekli Tuğamiral Türker Ertürk hakim karşısına çıktı. Üç yıl önce katıldığı bir televizyon programındaki sözleri gerekçe gösterilerek tutuklanan ve 49 gündür cezaevinde bulunan Ertürk’ün tahliyesine karar verildi.

HEM CEZA HEM TAHLİYE

Mahkeme, emekli Amiral Türker Ertürk hakkında 1 yıl 14 ay 20 gün hapis cezasına hükmetti. Mahkeme heyeti, hapis cezasıyla birlikte Ertürk'ün tahliyesini de kararlaştırdı.

NE OLMUŞTU?

Emekli Tuğamiral Türker Ertürk, sosyal medyada yeniden paylaşılan video kayıtlarındaki sözleri gerekçe gösterilerek 17 Ağustos 2026'da tutuklandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Ertürk'e önce "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" ve "suç işlemeye tahrik" suçlamaları yöneltildi.

Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede ise Ertürk hakkında yalnızca "basın yayın yoluyla halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi.

Soruşturmaya konu edilen görüntülerden birinde Ertürk'ün, Türkiye'de iktidarın değişeceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu ve "acılı ama acısız" şeklinde bir ifade kullandığı aktarıldı.

Ertürk, hakimlikteki savunmasında soruşturmaya konu konuşmalardan birinin yaklaşık 11 yıl, diğerinin ise yaklaşık 3,5 yıl önce yapıldığını söyledi. Ertürk, bu süre içerisinde sözlerinin herhangi bir toplumsal olay veya sokağa çıkma eylemine yol açmadığını savundu. Soruşturmaya konu edilen görüntülerin bir bölümünün ise konuşmadan kesilerek dolaşıma sokulduğunu ifade etti.