Son Dakika | Ekrem İmamoğlu’nun kitabının toplatılmasına itiraz: Karar gerekçesiz ve hukuka aykırı

Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yazdığı "Millet Şahidimdir" isimli kitabın toplatılması ve satışının engellenmesine yönelik karara avukatları tarafından itiraz edildi. 31 Ağustos 2026 tarihli dilekçede, İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin 27 Ağustos tarihli kararının hem gerekçe hem de kanunilik açısından hukuka aykırı olduğu savunuldu. Dilekçede, kitabın basılmış ve basılmakta olan tüm nüshalarına el konulması ile dağıtım ve satışının yasaklanmasına ilişkin kararın kaldırılması talep edildi.

"KİTAPTA HANGİ İFADENİN SUÇ OLDUĞU BELİRTİLMEDİ"

Avukatlar, toplatma kararının yaklaşık 1,5 sayfa olduğunu ancak kararın büyük bölümünün olay anlatımı ve Basın Kanunu'nun ilgili maddelerinden yapılan alıntılardan oluştuğunu belirtti.

Dilekçede, hakimliğin kitabın içeriğinin halkın farklı kesimleri arasında gerilimi artırabileceği ve kamu düzeni ile kamu güvenliğini bozabileceği değerlendirmesinde bulunduğu aktarıldı. Ancak hangi cümlenin, hangi paragrafın veya kitabın hangi sayfasının bu değerlendirmeye dayanak oluşturduğunun kararda gösterilmediği vurgulandı.

İtiraz dilekçesinde, kararın hangi ifadenin hangi suç tipini oluşturduğunu da ortaya koymadığı belirtilerek, bu haliyle kararın yargısal denetime elverişli olmadığı savunuldu.

Dilekçede kitabın içeriğine ilişkin de dikkat çeken bir değerlendirme yapıldı. Avukatlar, "Millet Şahidimdir"in temel olarak İmamoğlu'nun 8 Temmuz 2026 tarihinde görülen duruşmada sunmak istediği sorgu metninden oluştuğunu belirtti.

AİHM VE AYM KARARLARI HATIRLATILDI

İtiraz dilekçesinde ifade ve basın özgürlüğüne ilişkin Anayasa Mahkemesi ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına da yer verildi.

Avukatlar, kitap toplatma kararlarının ifade ve yayın özgürlüğüne doğrudan müdahale anlamına geldiğini savunarak, müdahalenin demokratik toplumda gerekli ve ölçülü olması gerektiğini belirtti. Ayrıca AİHM'in 2013 tarihli "Cumhuriyet Vakfı ve Diğerleri-Türkiye" kararına atıf yapıldı.

Dilekçede ayrıca Anayasa Mahkemesi'nin 2014 yılında Abdullah Öcalan'ın bir kitabına yönelik el koyma kararını ifade ve basın özgürlüğü kapsamında değerlendirdiği karar da örnek gösterildi. Avukatlar, söz konusu AYM kararındaki ilkelerin İmamoğlu'nun kitabı açısından da uygulanması gerektiğini ifade etti.

Dilekçede, AYM ve AİHM içtihatları uyarınca siyasi nitelikteki görüş ve bilgilerin yer aldığı bir yayına müdahalenin ancak şiddete çağrı veya özendirme gibi durumlarda gündeme gelebileceği savunuldu.

Avukatlar, mahkemenin ise kitabın hangi cümlesinin bu kapsamda değerlendirildiğini ortaya koyamadığını belirterek, eserde bu nitelikte bir ifade bulunmadığını belirtti.

Dilekçede kararın hukuki niteliğine ilişkin de itirazda bulunuldu. Avukatlar, tüm nüshalara el konulmasının fiilen "toplatma" anlamına geldiğini, oysa 5187 sayılı Basın Kanunu'nun ilgili düzenlemesinde toplatma kararının bu şekilde uygulanmasının mümkün olmadığını savundu.

Kararın kitabın hangi sayfası veya bölümünün hukuka aykırı olduğuna ilişkin herhangi bir tespit içermediği belirtilerek, bu nedenle kararın denetime elverişli olmadığı ifade edildi.

Dilekçede ayrıca kitabın siyasi kimliklere yönelik sert eleştiriler içerse de kamu yararı amacı taşıdığı ve seçmenlerin muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olan İmamoğlu'nun görüşlerine ulaşma hakkının bulunduğu savunuldu.

İTİRAZIN KABULÜ VE KARARIN KALDIRILMASI İSTENDİ

İmamoğlu'nun avukatları, dilekçenin sonuç bölümünde toplatma, dağıtım ve satış yasağı kararının kaldırılmasını talep etti.

Dilekçede, İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararını düzelterek itirazı kabul etmesi, aksi durumda dosyanın incelenmek üzere İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderilmesi istendi.