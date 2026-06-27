Son Dakika | Ege’de iki orman yangını! Çeşme Alaçatı ve Seydikemer'e ekipler peşpeşe gitti

İzmir’in Çeşme ilçesi ile Muğla’nın Seydikemer ilçesinde çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir’in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Mahallesi’nde çöplük alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede otluk ve makilik alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 10 arazöz, 2 uçak, 3 helikopter ve 2 dozerle müdahale ediliyor. Ekipler, alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma yürütüyor.

SEYDİKEMER'DE YANGIN

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde de orman yangını çıktı. Gölbent Mahallesi’ndeki ormanlık alanda başlayan yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale ediyor. Bölgede 2 helikopter, 6 arazöz ve 2 su ikmal aracıyla söndürme çalışması sürdürülüyor.

Her iki bölgede de yangınları kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. (AA)