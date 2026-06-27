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Halk TV Türkiye Son Dakika | Ege’de iki orman yangını! Çeşme Alaçatı ve Seydikemer'e ekipler peşpeşe gitti

Son Dakika | Ege’de iki orman yangını! Çeşme Alaçatı ve Seydikemer'e ekipler peşpeşe gitti

Son dakika... İzmir Çeşme ve Muğla Seydikemer’de çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevleri kontrol altına almak için ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

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Son Dakika | Ege’de iki orman yangını! Çeşme Alaçatı ve Seydikemer'e ekipler peşpeşe gitti

İzmir’in Çeşme ilçesi ile Muğla’nın Seydikemer ilçesinde çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir’in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Mahallesi’nde çöplük alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede otluk ve makilik alana sıçradı.

Son Dakika | Ege’de iki orman yangını! Çeşme Alaçatı ve Seydikemer'e ekipler peşpeşe gitti - Resim : 1

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 10 arazöz, 2 uçak, 3 helikopter ve 2 dozerle müdahale ediliyor. Ekipler, alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma yürütüyor.

SEYDİKEMER'DE YANGIN

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde de orman yangını çıktı. Gölbent Mahallesi’ndeki ormanlık alanda başlayan yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale ediyor. Bölgede 2 helikopter, 6 arazöz ve 2 su ikmal aracıyla söndürme çalışması sürdürülüyor.

Son Dakika | Ege’de iki orman yangını! Çeşme Alaçatı ve Seydikemer'e ekipler peşpeşe gitti - Resim : 2

Her iki bölgede de yangınları kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. (AA)

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Yangın Muğla İzmir
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