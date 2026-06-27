Son Dakika | Çanakkale Ayvacık açıklarında deprem! Sahile 11 kilometre mesafeden salladı

Ege Denizi açıklarında, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi yakınlarında deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.

AFAD verilerine göre deprem, yerin 6.64 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Sarsıntının merkez üssü Ayvacık açıkları olarak kaydedildi.

KANDİLLİ MİDİLLİ SALLANDI DEDİ

Boğaziçi Üniversitesi'ne bağlı Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Midilli Adası açıkları olarak duyurdu. Kandilli, saat 13.27’de meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.3, derinliğini ise 7.9 kilometre olarak açıkladı.

Depreme ilişkin şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

AFAD'ın açıklaması şöyle:

"Büyüklük:3.9 (Mw)

Yer:Ege Denizi - [11.02 km] Ayvacık (Çanakkale)

Tarih:2026-06-27

Saat:13:27:38 TSİ

Enlem:39.40472 N

Boylam:26.27361 E

Derinlik:6.64 km"