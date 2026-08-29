Son dakika | Ege Denizi 4.2 ile sallandı! Kandilli verileri açıkladı

Kandilli Rasathanesi, Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini bildirdi. Depremin, 5.0 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD 4.1 DEDİ

AFAD ise, Ege Denizi'nde Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin yerin 12.92 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.

DEPREM ÇANTASINDA OLMASI GEREKENLER NELERDİR?

Deprem gibi afetlerde ilk saatler hayati önem taşıyor. Uzmanlar, olası bir deprem sonrasında temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için her evde kolay ulaşılabilir bir noktada deprem çantası bulundurulması gerektiğini belirtiyor.

İçerisinde bulunacak malzemelerin, en az 72 saat boyunca temel ihtiyaçları karşılayacak şekilde hazırlanması tavsiye ediliyor.

Deprem çantasında öncelikle yeterli miktarda içme suyu ve uzun süre bozulmadan saklanabilen konserve, bisküvi, kuru meyve, kuruyemiş ve enerji barı gibi gıdalar yer almalıdır. Ayrıca ilk yardım çantası, düzenli kullanılan ilaçlar ve temel hijyen malzemeleri de mutlaka çantaya eklenmelidir.