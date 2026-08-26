Türkiye sallanıyor! Marmara Denizi'nde deprem
Marmara Denizi'nde Yalova'nın Armutlu ilçesi açıklarında saat 14.24'te 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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Türkiye’nin farklı noktalarında meydana gelen depremlere bir yenisi daha eklendi. Adıyaman ve Kayseri’deki sarsıntıların ardından Marmara Denizi’nin Yalova açıklarında saat 14.24’te 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
DERİNLİK 13.53 KİLOMETRE OLARAK ÖLÇÜLDÜ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre sarsıntı, saat 14:24'de meydana geldi. Yerin 13.53 kilometre derinliğinde oluşan depremin merkez üssünün, Armutlu ilçesine 21.37 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
EN YAKIN YERLEŞİM BÖLGESİ İMRALI ADASI
Depremin merkez üssüne en yakın yerleşim yerleri ve mesafeleri şu şekilde:
İmralı Adası (Karacabey / Bursa): 19.94 km
50. Yıl Mahallesi (Armutlu / Yalova): 21.03 km
Karşıyaka Mahallesi (Armutlu / Yalova): 21.44 km
Bayır Mahallesi (Armutlu / Yalova): 24.19 km
Mecidiye Köyü (Armutlu / Yalova): 25.09 km
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi