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Türkiye sallanıyor! Marmara Denizi'nde deprem

Marmara Denizi'nde Yalova'nın Armutlu ilçesi açıklarında saat 14.24'te 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Türkiye sallanıyor! Marmara Denizi'nde deprem
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Türkiye’nin farklı noktalarında meydana gelen depremlere bir yenisi daha eklendi. Adıyaman ve Kayseri’deki sarsıntıların ardından Marmara Denizi’nin Yalova açıklarında saat 14.24’te 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Son Dakika | Adıyaman'da peş peşe depremSon Dakika | Adıyaman'da peş peşe deprem

DERİNLİK 13.53 KİLOMETRE OLARAK ÖLÇÜLDÜ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre sarsıntı, saat 14:24'de meydana geldi. Yerin 13.53 kilometre derinliğinde oluşan depremin merkez üssünün, Armutlu ilçesine 21.37 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Türkiye sallanıyor! Marmara Denizi'nde deprem - Resim : 3

Son dakika | Kayseri'de korkutan deprem! AFAD ilk verileri paylaştıSon dakika | Kayseri'de korkutan deprem! AFAD ilk verileri paylaştı

EN YAKIN YERLEŞİM BÖLGESİ İMRALI ADASI

Depremin merkez üssüne en yakın yerleşim yerleri ve mesafeleri şu şekilde:

İmralı Adası (Karacabey / Bursa): 19.94 km

50. Yıl Mahallesi (Armutlu / Yalova): 21.03 km

Karşıyaka Mahallesi (Armutlu / Yalova): 21.44 km

Bayır Mahallesi (Armutlu / Yalova): 24.19 km

Mecidiye Köyü (Armutlu / Yalova): 25.09 km

Türkiye sallanıyor! Marmara Denizi'nde deprem - Resim : 5

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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