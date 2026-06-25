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Halk TV Türkiye Son Dakika | CHP'li iki belediye başkanı gözaltına alındı

Son Dakika | CHP'li iki belediye başkanı gözaltına alındı

Son dakika... İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit gözaltına alındı. Öte yandan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de gözaltına alındığı aktarıldı.

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Son Dakika | CHP'li iki belediye başkanı gözaltına alındı
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CHP'li belediyelere operasyonlar bugün de devam etti. İzmir'de yürütülen soruşturmalar kapsamında CHP'li Balçova ve Seferihisar Belediyesi'ne operasyon yapıldı.

İKİ BELEDİYE BAŞKANI GÖZALTINDA

Bu sabah yapılan şafak operasyonları ile Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ile Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in gözaltına alındığı aktarıldı.

Son Dakika | CHP'li iki belediye başkanı gözaltına alındı - Resim : 1
Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit

SEFERİHİSAR'DA GÖZALTI SAYISI 24!

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile beraber gözaltına alınanların sayısı 24 olarak belirtildi.

Son Dakika | CHP'li iki belediye başkanı gözaltına alındı - Resim : 2
Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
CHP Gözaltı İzmir
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