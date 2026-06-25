Son Dakika | CHP'li iki belediye başkanı gözaltına alındı
Son dakika... İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit gözaltına alındı. Öte yandan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de gözaltına alındığı aktarıldı.
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CHP'li belediyelere operasyonlar bugün de devam etti. İzmir'de yürütülen soruşturmalar kapsamında CHP'li Balçova ve Seferihisar Belediyesi'ne operasyon yapıldı.
İKİ BELEDİYE BAŞKANI GÖZALTINDA
Bu sabah yapılan şafak operasyonları ile Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ile Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in gözaltına alındığı aktarıldı.
SEFERİHİSAR'DA GÖZALTI SAYISI 24!
Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile beraber gözaltına alınanların sayısı 24 olarak belirtildi.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi