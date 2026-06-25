Son Dakika | CHP'li iki belediye başkanı gözaltına alındı

CHP'li belediyelere operasyonlar bugün de devam etti. İzmir'de yürütülen soruşturmalar kapsamında CHP'li Balçova ve Seferihisar Belediyesi'ne operasyon yapıldı.

İKİ BELEDİYE BAŞKANI GÖZALTINDA

Bu sabah yapılan şafak operasyonları ile Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ile Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in gözaltına alındığı aktarıldı.

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit

SEFERİHİSAR'DA GÖZALTI SAYISI 24!

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile beraber gözaltına alınanların sayısı 24 olarak belirtildi.