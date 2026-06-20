Son Dakika | Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Seferihisar Belediyesi ile bağlantılı bazı kişi ve kuruluşların inşaat ve imar işlemleri karşılığında usulsüz menfaat sağladıkları iddiasıyla başlatılan soruşturmada Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan dahil 5 kişi tutuklandı.

NE OLMUŞTU

Bu kapsamda 17 Haziran'da İzmir merkezli iki ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan, inşaat firması yetkilileri S.B. ve R.K.B., kamu görevlisi Ö.A. ile şirket yetkilileri S.Y. ve R.Ö. gözaltına alınmıştı. Soruşturmanın devamında şirket görevlisi M.C.H. ile daha önce Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan tutuklu Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay da gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK VE TUTUKLAMA KARARLARI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan toplam 8 kişiden 1'i emniyetten serbest kalırken, 7 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından Seferihisar Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorguları tamamlanan ve aralarında Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan ile Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay'ın da bulunduğu 6 kişi tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilirken, 1 kişinin adli denetimli serbest bırakılması talep edildi.

Hakimlik sorguları tamamlanan ve aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan'ın da bulunduğu 5 kişi tutuklandı. Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay adli kontrol şartıyla, şirket görevlisi M.C.H. ise hakimlikçe serbest bırakıldı.

(ANKA)