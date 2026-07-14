Son Dakika | Çankaya Belediye Başkanı hakkında tutuklama talebi
Son dakika haberi... Gözaltına alınan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner hakkında tutuklama talep edildi.
Çankaya Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ile beraberindeki diğer 30 kişi, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
GÖZALTI KARARI SONRASI YURDA DÖNMÜŞTÜ
Cumartesi günü Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Hakkındaki gözaltı kararını yurt dışında öğrenen Güner, ilk uçakla Ankara'ya dönerek Esenboğa Havalimanı'nda polis ekiplerine teslim olmuştu.
ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANINA TUTUKLAMA TALEBİ
Dört gün süren gözaltı sürecinin ardından Güner ile beraberindeki 30 kişi, bugün adliyeye sevk edildi.
Yaklaşık iki saat süren savcılık ifadesinin ardından Güner'in de aralarında bulunduğu 31 kişi hakkında tutuklama talep edildi.